Ігор Бондар-Терещенко Поет, драматург, літературознавець, арт-критик

Падаємо чи підводимось? – 5 книг про те, як подолати кризу

Щоб зрозуміти власне положення, завжди буває корисно подивитися на себе з усіх боків. Почувши при цьому іноді абсолютно полярні думки. Та чи й може бути інакше, коли зустрічаються минуле і сучасне? Утім, "ми можемо висловити нове тільки мовою старого", як кажуть фахівці зі стратегічних сценаріїв, і тому автори цих книжок заводять мову здалеку, щоб встигнути підстелити соломки під найбільш слизькі питання сучасності.

Джессіка Беррі. Вільне падіння. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019

Ця книжка – одна з найбільш очікуваних у 2019 році. За сюжетом, головна героїня вціліла після падіння літака в горах Колорадо. "Справи такі: я сама, – констатує вона. – На горі. Літак, на якому я була, розбився. Моє тіло вкрито синцями й порізами, а на лівій нозі рана, до якої скоро потрапить інфекція, якщо не промити її. Мій палець розтягнутий або зламаний і швидко набрякає. В мене дуже мало їжі й води, жодних засобів комунікації і, наскільки пам’ятаю свої збори на вихідний до Чикаго кілька днів тому, — дуже мало одягу, придатного для Скелястих гір. Принаймні я гадаю, що я там. Сонце ще високо, але за кілька годин настане темрява, а мій єдиний прихисток — покривлений металевий корпус, що може вибухнути будь-якої миті". Тож дівчина повинна дістатися до людей, а тим часом невідомі переслідувачі знищують усі залишки авіакатастрофи. Мати намагається встановити, що сталося, шукаючи інформацію про свою доньку Яким було її життя після переїзду до Сан-Дієго? Чому на місці авіакатастрофи було знайдене її намисто, але самого тіла так і не знайшли? Хто бажав їй смерті? Однак те, що мати дізнається, шокує її. Будуть шоковані й читачі цього захоплюючого чтива, протягом якого найманий кілер йде по слідах героїні.

Франсіско Хав'єр Соберон Майнеро, Моніка Берґна. Однакові чи різні? Геноміка. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2019

Ця цікава та практична книжка розповідає про ДНК, геном та гени — одні з найзагадковіших феноменів сучасної науки. Свого часу стало відомо, що людина складається з мільярдів клітин і в кожній — є ядро із утвореним ДНК геномом. Саме ЦК явище вчені називають молекулою життя з інструкціями для кожного індивіда. Які вони, ці інструкції* Це поради чи правила? Тож автори недаремно на початку перепитують, чи знає читач про те, що всі ми, живі істоти, маємо спільну клітинну мову? Це означає, що ми — люди й рослини — мали колись спільного предка. Ми маємо спільну частину нашої ДНК з нашими сусідами, зокрема мавпами й навіть мухами. Але що робить нас такими різними?

Іцхак Калдерон Адізес. Як подолати кризу управління. – Х.: Фабула, 2019

Автор цієї книжки – один з тих, хто змінив уявлення про "зразкового керівника", заявивши, що ідеальних менеджерів і керівників взагалі не існує. Оскільки будь-яка організація, подібно до живого організму, має свій життєвий цикл, автор розповідає про те, як не опинитися в ситуації, коли вже пізно вживати заходів з уповільненню старіння. Він дає вичерпну відповідь на питання, як проводити своєчасні і терапевтичні організаційні зміни, спрямовані на підтримку омолодження системи. "Робота поза командою – це робота в вакуумі. Ми ростемо, коли працюємо з іншими ", – стверджує він. Загалом за системою Адізеса можна прорахувати код кожного керівника окремо, вивести сумарний код всієї команди, визначити стиль керівництва і налагодити більш ефективні комунікації. Ну, а з того, яка з ключових ролей не відпрацьована, можна зробити висновок про "керівні" помилки. Тож автор у своїй книзі детально пояснює, чому в одній людині, хоч би якою чудовою вона була, не можуть повною мірою поєднуватися всі управлінські ролі, і робітники і керівники можуть створити більше, лише працюючи разом.

Алекса Клей, Кіра Май Філліпс. Економіка бунтівників. – К.: Книголав, 2018

Обидві авторки цієї книжки – провідна експертка із субкультур та інновацій на маргінесі та спеціалістка із соціальних інновацій – продовжують розвінчувати міфи Кремнієвої долини. Виявляється, не всі грандіозні ідеї та підприємницькі винаходи родом із цієї колонії інтелектуалів. Вони приходять також із велелюдних вулиць Шеньчженя, із затоплених прибережних міст Тайланду й навіть із в’язниць Сомалі. Ця книжка — про унікальних людей, які рухають світ, однак залишаються нікому не відомими. Це новатори-бунтівники: пірати, комп’ютерні гакери, пранкстери та колишні лідери вуличних банд. На відміну від стандартних підприємців, вони демонструють чудову винахідливість, застосовують першопрохідні оригінальні методи та втілюють незвичайні, але продуктивні практики. Як же працюють ці невідомі мрійники? Звідки черпають свої ідеї та яким чином їх реалізовують? І як, зрештою, ми можемо використати їхній досвід та знання для розвитку сучасної економіки?

Георгий Почепцов. Управление будущим. – Х.: Фоліо, 2019

Автор цієї книжки, пишучи на тему інформаційних воєн, пропаганди, теорії комунікації, інформаційних та комунікативних технологій. недаремно вважає, що країна, яка будує майбутнє, буде жити за своїми правилами. Натомість країна, яка не робить цього, буде жити за чужими, оскільки вона буде будувати майбутнє для кого-то другого. Для кого саме? Майбутнє завжди було цікаво в першу чергу військовим, світовим нафтовим і газовим компаніям і державам в сфері енергетики. Але сьогодні майбутнє вплине на життя кожного, оскільки всі будуть залежні від роботизації і розвитку штучного інтелекту, оскільки зникне безліч професій. "Часто мы понимаем и чувствуем, что нас ожидает, – пише автор, – но еще более часто мы реагируем на приход такого неожиданного будущего достаточно неадекватно. Мы отворачиваемся или замираем, надеясь, что злые ветры пронесутся мимо".



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