Покора авторитету – 5 книг про те, як не дати себе обдурити

Герої цих книжок завжди керувалися принципами, які були закладені в них ще в дитинстві. Вони були свято переконані, що лідерства не можна навчити, але можна навчитись. Але ця риса не завжди відповідала якостям того, кого вони вчили. Можливо, саме тому люди з часом зрозуміли, що не кожна влада від Бога, оскільки дитинство у всіх теж були різне.

Стенлі Мілґрем. Покора авторитету. Погляд експериментатора. – Х.: Клуб Сімейного Довілля, 2019

Ще зі шкільного віку принцип авторитарності глибоко закорінений в нас, і навіть тепер, уже дорослі і зрілі люди, ми переносимо їх на різні ситуації, готові постійно поважати авторитет. Утім, автор цієї книжки ще раз наголошує, що не всяка влада чесна, справедлива, моральна й законна і "нас насправді ніколи нормально не вчили, як відрізнити владу справедливу від влади несправедливої". Справедлива влада заслуговує на повагу й деяку покору, натомість нечесна має породжувати підозри й невдоволення, а отже — акти непокори, захисту, ба навіть революцію. У цій книзі розглядається зокрема серія експериментів автора, у центрі яких — підкорення авторитету. Ці дослідження — одні з найважливіших студій покори в соціальних науках. Стенлі Мілґрем уперше в контрольованому просторі лабораторії порушив питання про те, як людина підкоряється авторитету влади. Зокрема він розмірковує над тим, чи міг би Голокост бути відтворений у його власній країні, хай і в іншій історичній епосі та іншій культурі. Багато хто стверджував, що в США ніколи не відбулося б нічого подібного, але Мілґрем має серйозні сумніви. Віра у природну доброту людей аж ніяк не може перекреслити той факт, що звичайні, не злі люди, просто виконуючи накази, створили чимало зла в цьому світі.

Майкл Вулфф. Вогонь і лють. Всередині Білого дому Трамп. – К.: Книголав, 2019

Будучи написана за результатами 200 інтерв’ю, ця книжка розкриває подробиці роботи адміністрації президента США, а також містить стільки приголомшливих подробиць, що стала фурором у США та в усьому світі у перший день виходу. Автор робить висновок, що все оточення Трампа вважає нинішнього президента неприйнятним для цієї посади. Адже він не знає навіть конституцію США, і добре розуміється тільки на нерухомості. Проте автор пише не лише про політичне, але й про особисте життя президента США. У чому секрет зачіски Трампа? Як він живе із дружиною? Чому підлеглі спілкуються з ним через телешоу? "Я не надавав доступу до Білого Дому (навіть багато разів відмовляв) автору цієї фальшивої книги, – відповідав Трамп. – Я ніколи не говорив з ним для книги. Вона повна брехні, хибних уявлень та джерел, яких не існує. Подивіться на минуле цього хлопця і подивіться, що станеться з ним самим, – написав Трамп. Але час, як це буває, розсудить.

Елізабет Хаас Едершайм. Марвін Бауер, засновник McKinsey & Company. – Х.: Фабула, 2019

Коли внесок героя цієї книжки у світ бізнесу й менеджменту оцінили так само, як внесок Томаса Едісона — у технічну галузь, а їхні імена внесли до списків Галереї слави бізнесу, він сказав: "Це, мабуть, помилка. Я не бізнесмен — я професіонал, як звичайний юрист або лікар". Утім, свою професію — консалтинг для топ-менеджерів — він буквально винайшов, зробивши із McKinsey & Company — компанії, що спеціалізувалась на наданні послуг у сфері бухгалтерії й організації виробництва і майже збанкрутувала,— головного "радника" для топ-менеджерів і навіть для уряду. Він працював у цій сфері на диво довго, 59 років — з 1933-го до офіційної відставки в 1992 році. Йому виповнилось тоді 89 років. Для Марвіна Бауера були характерні високі моральні стандарти. Після його смерті в січні 2003 року Джон Бірн у статті, опублікованій у журналі "Business Week", відзначав: Бауер був творцем і носієм ідей McKinsey, людиною, яка перетворила цю фірму на абсолютний еталон у своїй галузі. Герой цієї книги твердо вірив, що консультанти, як найкращі лікарі й адвокати, завжди повинні мати за основу своєї діяльності інтереси клієнтів, мусять завжди поводитись етично й завжди говорити клієнтам правду, а не те, що їм хотілося б почути. Він був справжнім авторитетом у своїй справі.

Келлі Макґоніґал. Сила волі. Шлях до влади над собою. – К.: Наш Формат, 2018

Американський психолог, викладачка Стенфордського університету свою книгу присвятила силі волі. Наскільки могло б змінитися наше життя, якби ми мали міцну, непорушну силу волі? Ми могли б успішно займатися спортом, створювати власний бізнес, з легкістю кидати шкідливі звички або й не починати їх, налагоджувати стосунки із рідними. Автор пропонує унікальну методику тренування мозку, показує цікаві факти та приклади, пропонує практичні завдання. Книга створена для тих, кому бракує сили волі для досягнення поставлених високих цілей.

Чарлз Дахіґґ. Сила звички. Чому ми діємо так, а не інакше в житті та бізнесі. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

Автор цієї книжки – лауреат Пулітцерівської премії, а сама вона понад 60 тижнів була у списку бестселерів The New York Times, входячи до довгого списку рейтингу Financial Times Отже, як звички впливають на життя? Як, змінивши лише один шаблон поведінки, різні люди змогли досягти успіху: стати директором, придбати будинок, пробігти марафон? Загалом в основу книжки лягли інтерв’ю із трьома сотнями науковців і директорів підприємств, дослідження, проведені в десятках компаній. Проаналізувавши все це, автор зрозумів, як кожна людина може контролювати свої звички, щоб досягти успіху. Дізнавшись, як створюються та руйнуються звички, можна на свій смак і хист перебудувати шаблони будь-якої поведінки. Також можна зрозуміти, як змусити себе не палити, менше їсти, займатися спортом, не кричати на близьких, ефективніше працювати.

