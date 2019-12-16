Що нам робити? – 5 книг, які допоможуть визначитися

Пригоди авторів і героїв цих книжок — набагато більше, ніж просто історія стартапів, інновацій чи успішних бізнес-проектів. По-перше, це вихід зі стану невизначеності щодо своєї долі. По-друге, це справді складний шлях до успіху, який багатьом з них замінив ціле життя. Утім, їхнє уміння балансувати на межі не стало б взірцем, якби все не було навпаки, і бізнес не покращував би в результаті цілком успішне життя.

Юрґен Саленбахер. Креативний особистий брендинг. – Х.: Фабула, 2019

Як пише автор цієї книжки, багато його знайомих стикаються з наступною проблемою. Студенти дедалі частіше здобувають дві вищі освіти, сподіваючись, що так забезпечать собі успіх у майбутньому. Усе й усі перебувають у стані невизначеності, у дивному стані переходу з минулого у майбутнє. Це явище називається "поколінням невизначеності". Усіх цікавить те саме питання: "Що мені робити далі?" Тож автор ділиться власною стратегією відповіді на це запитання, а саме стратегією Креативного Особистого Брендингу. Вона має чотири ключові елементи: сутність, стиль, упевненість та грацію. Мета цієї стратегії — виробити творчі лідерські якості, а також допомогти визначити, куди рухатися, як туди дістатися і з ким. Таким чином, перед нами унікальний метод особистого тренінгу, який має на меті розвиток творчого мислення та інновацій. Цей метод, що спершу був розроблений як спосіб управління розвитком кар’єри, може стати в пригоді будь-якій людині, яка прагне з’ясувати, що вона може запропонувати світові.

Аві Йоріш. Нехай будуть з вами інновації. Як ізраїльська винахідливість рятує світ. — К.: Yakaboo Publishing, 2019

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Автор цієї книжки – підприємець та експерт із Близького Сходу – розповідає про винаходи, які покращують життя мільярдів людей у цілому світі, допомагають годувати голодних, лікувати хворих, рятувати життя. Це історії про відвагу та завзяття винахідників у медицині та сільському господарстві, обороні та енергетиці. Це історії країни, яка, шукаючи рішення для своїх локальних викликів і проблем, знайшла рішення, які стають у пригоді за тисячі кілометрів від Ізраїлю. Це і мобільні команди парамедиків, що встигають туди, куди не встигає звичайна "швидка", і система крапельного зрошування, і глибинне стимулювання мозку, і системи кібербезпеки. Аві Йоріш пояснює, як працює специфічна ізраїльська культура інновацій, у підґрунті якої — релігійне переконання, що добрі євреї мають направляти світ, tikkun olam. У сучасній інтерпретації ці слова давньої молитви означають шукати рішення для складних проблем у медицині, рятувати довкілля і зберігати активну громадянську позицію.

Эдді Юн. Суперспоживачі. Швидкий шлях до зростання бренду. – К.:Наш Формат, 2019

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У цій книжці докладно пояснюється, як упровадити стратегію, орієнтовану на побудову тривалих стосунків з клієнтами, і збільшити прибутки компанії. Адже серед споживачів кожного товару й користувачів кожної послуги є особлива категорія. Це ті любителі кросівок, у яких їх — десятки пар. Фанати спорту, що носять футболки з логотипом улюбленої команди. Ті, на кого не впливає ціна і хто купує товар заради емоцій та смислів, які транслює ваш бренд. Їх може бути небагато, але ці 10 відсотків — найпотужніша категорія клієнтів (своєрідні суперспоживачі), яка дає більшу частину прибутку. Як налагодити зв’язок із цією суперлояльною аудиторією? Чому навіть маленькому бізнесові варто насамперед будувати стосунки саме з нею? Як перетворити звичайного покупця на суперлояльного? "Суперспоживачі — дуже надійні, і це значно полегшує прогнозування ринку, – зауважує автор. – Неточні маркетингові прогнози можуть відчутно погіршити показники прибутковості: ви робите забагато одиниць товару — муситимете продавати його зі значними знижками; ви робите замало продукції — втратите покупців".

Дмитро Кудряшов, Євген Козлов. Адміністратор Instagram. Керівництво із заробітку. – К.: Book Chef, 2019

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В основі цієї практичної книжки лежить програма найдорожчого в історії тренінгу з дистанційної роботи – "Професія адміністратор Instagram". Здається, дорожчої програми немає на всьому інформаційному просторі Мережі, але така ціна виправдана результатами, які розривають всі кордони можливого. По-перше, це рекордна ефективність програми, бо 96 відсотків учасників починають заробляти, не закінчивши навчання. По-друге, це загальнодоступна професія, адже її здобули люди з 637 міст, більше 55 країн, у віці 17-56 років. По-третє, від прибутків учасників перехоплює подих! Адже з кожного тренінгу виходить декілька мільйонерів. Це не чарівна пігулка, хоча має саме такий вигляд. Доведеться як мінімум придбати цю книгу та прочитати її. Чи як максимум пройти цей шлях та приєднатися до спільноти вільних та задоволених адміністраторів.

Ерік Райс. Стартап без помилок. Посібник зі створення успішного бізнесу з нуля. – Х.: Віват, 2018

"Стартап без помилок" – обов’язкова книжка для будь-якого засновника компаній" – свідчить про цю книжку Ноам Вассерман, професор Гарвардської школи бізнесу. Що ж до її актуальності, то попри всі пафосні заяви, не слід забувати, що сьогодення вимагає припинити даремно витрачати свій і чужий час і почати змінювати світ на краще, зокрема й у галузі бізнес-технологій. Тож саме завдяки книжці "Стартап без помилок" навчитися створювати власний прибутковий бізнес зможе будь-хто, і головне, без особливих проблем, адже всі успішні технології описані автором цілком зрозуміло, докладно і без зайвої складності. І безумовно, читачі відчують неабияке натхнення, ознайомившись із концепцією Еріка Райза — успішного підприємця, викладача Гарвардської школи бізнесу, консультанта з розвитку стартапів.

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