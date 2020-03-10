Смерть на острове и другой криминал – 5 книг, которые заинтригуют (укр.)

Серед злочинців у цих книжках – славнозвісний Бетмен і ведмідь-ґрізлі, а розслідують злочини – журналісти, підлітки і детектив з химерним прізвиськом Синій, який стежить за чолов’ягою на ім’я Чорний. Таким чином, перед нами чтиво майстрів фентезі, класиків постмодернізму та авторів бестселерів, з якого й складається строката палітра сучасної "кримінальної" літератури.

Ґійом Мюссо. Таємниче життя письменників. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

Цей роман мегапопулярного французького автора, що розійшовся світом у кількості 2 млн примірників, за психологічною напругою схожий на "Мізері" Стівена Кінга. Натомість, за оригінальним сюжетом це не менш таємнича історія уславленого автора-відлюдника, який сховався на забутому богом острові, і якого вирушає шукати письменник-початківець. І хоч причини зникнення письменника досі залишаються невідомими, наш герой вірить, що саме він розкриє таємницю живого класика. Таку саму мету має і журналістка, яка теж прибуває на острів, на якому тим часом стається вбивство – жінку знайдено розіп’ятою. Невже хтось попереджає прибульців, що ліпше не розкривати чужих таємниць, бо інакше станеш їх частиною? І чи могло таке статися у реальному житті?

"Натан Фоулз, персонаж, якого я із задоволенням супроводжував на цих сторінках, – відказує автор, – відправився шукати усамітнення, відмовився писати, сховався від світу медіа, був таким непривітним, як Мілан Кундера, як Селінджер, як Філіп Рот і як Елена Ферранте… Тепер мені здається, що він існує сам по собі, і, як отой вигаданий Ґійом Мюссо в епілозі, я був би щасливим дізнатися, що йому вдалося заново навчитися смакувати життям десь на іншій стороні світу".

Роберт Ґалбрейт. Убивчий білий. – К.: КМ-Букс, 2020

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Ім’я автора цього роману – псевдонім Дж. К. Роулінг, уставленої авторки "Гаррі Потера", а пригоди її героя очолювали списки міжнародних бестселерів, а також лягли в основу телевізійного серіалу від ВВС. Цього разу, коли в офіс до приватного детектива Корморана Страйка приходить дивний юнак на ім'я Біллі Найт і просить розслідувати дивне вбивство дитини, свідком якого він начебто став. Стайк не може вирішити, як йому вчинити. Вірити чи не вірити юнакові, адже з ним явно щось не так? Та не встигає Страйк як слід розпитати Біллі, коли той втікає. Намагаючись докопатися до правди, Страйк і Робін – колишня помічниця, а нині повноправна партнерка в детективній агенції – виходять на плутаний слід, який через лондонські задвірки приводить їх у святая святих британського парламенту й у чарівний, але зловісний сільський маєток, де на них чекають небезпеки, таємниці й несподівані відкриття.

Пол Остер. Нью-йоркська трилогія. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2020

Цей роман одного з найдивовижніших американських письменників – яскравий зразок постмодерністської літератури, який вперше видається українською. Три начебто детективні історії з незрозумілим початком і дивним кінцем. Суть яких в тому, що нав’язана людині роль стає визначальною у життя. Історія, що видається забавкою в одному випадку і роботою в другому, стає сенсом, замінюючи собою долю героя. Так, у "Скляному місті", першій частині трилогії, письменник Деніел Квінн посеред ночі отримує зловісний телефонний дзвінок, що повністю змінює його життя, змушуючи вдягти маску детектива. Відповідно, у "Привидах", другій частині, оповідано химерну історію таємничого Білого, який хоче, щоб детектив Синій простежив за чолов’ягою на прізвисько Чорний. У "Замкненій кімнаті", завершальній частині книжки, головний герой дізнається, що його давній друг зник, залишивши дружину та дитину, а на додачу – цілу купу рукописів. Таким чином, перед нами три зовсім різні та водночас тісно пов’язані історії, які нікого не залишать байдужим.

Ендрю Мейн. Хованки з хижаком. – К.: Книголав, 2019

За сюжетом цієї кримінальної драми з непередбачуваним фіналом, обчислювальний біолог та університетський викладач подорожує до Монтани, стикаючись з жорстоким вбивством. І оскільки вбито його колишню студентку, герой бере безпосередню участь у розслідуванні. І хоча всі навколо — від місцевих жителів до представників поліції — впевнені, що за звірством стоїть ніхто інший, як ведмідь-ґрізлі, ми розуміємо, що тут є щось інше. І це щось – те саме зло, скоїти яке може тільки людина. Головному герою доводиться залучити всі свої наукові здібності. Слід додати, що автор роману — не лише письменник, знаний своєю серією трилерів, але й відомий ілюзіоніст, фокусник та режисер, за яким міцно закріпилася репутація найпродуктивнішого "дослідника магії" останнього десятиліття.

Андрій Кокотюха. Врятуйте Бетмена. – Х.: Фоліо, 2020

Автор цієї книжки, до якої увійшли дві повісті про пригоди Максима Білана та Дениса Черненка, пропонує нам поринути у небезпечні та веселі пригоди разом із шаленою парочкою юних сищиків та їхніх друзів. Зокрема за сюжетом першої історії, у школі вирішили улаштувати костюмований бал з конкурсом супергероїв. Здавалося б, нічого небезпечного. Однак на тих, хто записався на конкурс, розпочинається справжнє полювання із залякуванням і насильством. Все серйозно, як ніколи. І тим, хто спробує захистити інших, теж дістанеться. Тож Максиму та його друзям доведеться-таки поламати голову, аби вирахувати підступного злочинця і врятувати справжнього Бетмена. Друга повість – "Фальшиве кіно" – нагадає підліткам про те, наскільки небезпечним є дорослий світ і як уникнути небезпеки, яку готує майданчик, де знімають кіно, – хоча знятися в кіно мріє кожен.

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