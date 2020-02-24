Структурировать или управлять? – 5 книг о том, что позволено Юпитеру (укр.)

Мова у цих книжка про те, що майбутнє, яким нам пропонують керувати, лише у минулому було голубою мрією вибраних, яке не можна було чіпати, як казав товариш Бендер, брудними руками. Натомість сьогодні – нехай не бику, але й не виключно Юпітеру – дозволено розширювати повноваження, працювати над розвитком командної компетентності і плекати структуру. І саме для того, щоб наближати спільне – і дуже хочеться вірити щасливе – майбуття.

Ґербен ван ден Берґ, Пол Пітерсма. 25 ключових моделей управління. – Х.: Фабула, 2020

Автори цієї книжки недаремно вважають, що широкий спектр запропонованих моделей управління може збити з пантелику, адже зазвичай у бізнесі користуються лише кількома відомими моделями. А як щодо решти? Чи відомі вони? І якщо так, то чому ж ми не знаємо про способи їх практичного застосування? Тож нам пропонують опис кожної моделі, а потім пояснюють, чому й коли її використовувати, що вона робить і на які питання допомагає відповісти. Тож, як бачимо, книжка орієнтована передовсім на те, щоб висвітлити 25 найпопулярніших моделей управління, а не дати рецепт "хорошого" управління та організації. При цьому мова про те, як спростити та візуалізувати реальність, щоб можна було обговорювати питання, послуговуючись "спільною мовою" і розв’язуючи їх правильно та швидко. "Використовуйте запропоновані моделі розумно, з урахуванням конкретного контексту, – тим не менш, застерігають автори, – оскільки структурування реальності надзвичайно відрізняється від управління реальністю".

Юхан Норберг. Прогрес. Десять причин з нетерпінням чекати на майбутнє. – Х.: Фоліо, 2019

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Всупереч всім "негараздам", якими нас лякають ЗМІ, та які, безперечно, мають реальну основу (війни, біженці, міждержавні конфлікти), автор цієї книжки пропонує з цифрами в руках поглянути на і на "прекрасне минуле", і на історію загалом. І досить глянути на назви розділів, щоб зрозуміти, що прогрес, на якому наполягає автор – це таки наочне явище. Отже, "Їжа", "Санітарія", "Писемність" і "Тривалість життя" більш ніж переконливо доведуть різницю між середньовічним "вчора" і багатовимірним "сьогодні". Не кажучи вже про "Свободу" чи "Права жінок", де можна дізнатися про поступ у соціальній галузі життя. Інша річ, що користуватися усім цим після згаданого "середньовічного", а чи "соціалістичного" минулого ми навчимося тільки завтра, але це вже тема наступної розмови. Поки ж нам пропонують відчути різницю, нагадуючи, що справжній апокаліпсис ми вже не раз пережили. "Деякі вважали це кінцем світу, – пише автор про епідемію чуми. – У 1349 році ірландський чернець записав події і завершив свій текст словами: "Я залишаю пергамент для продовження роботи на випадок, якщо хтось виживе в майбутньому, і який-небудь син Адама зможе уникнути цього мору і продовжити роботу". Після цього тексту є примітка, написана рукою переписувача: "На цьому, здається, автор помер".

Валерія Козлова. Технологія EQ-BOOST. Як використовувати емоційний інтелект у бізнесі та житті. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2019

В тренде Украину зацепит новый циклон Zehra: погода снова изменится

Авторка цієї книжки впевнена, що бізнес, кар’єра, як і все наше життя — це передусім емоції. Перемагає той, хто розуміє себе, вміє керувати власними емоціями і моделювати схожі емоції в інших. Тож, якщо ухвалюєте рішення на емоціях, а потім шкодуєте про його наслідки, або довго зважуєте всі "за" і "проти", підраховуєте, намагаєтеся спрогнозувати – і втрачаєте шанс, бо варто було довіритися інтуїції й прийняти рішення швидко, тоді ця книжка для вас. У ній мова про те, як скористатися особливою авторською методикою бізнес-тренера Валерії Козлової, щоби підвищити рівень свого емоційного інтелекту та досягти успіху в житті та бізнесі.

Георгий Почепцов. Управление будущим. – Х.: Фоліо, 2019

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Автор цієї книжки, пишучи на тему інформаційних воєн, пропаганди, теорії комунікації, інформаційних та комунікативних технологій. недаремно вважає, що країна, яка будує майбутнє, буде жити за своїми правилами. Натомість країна, яка не робить цього, буде жити за чужими, оскільки вона буде будувати майбутнє для кого-то другого. Для кого саме? Майбутнє завжди було цікаво в першу чергу військовим, світовим нафтовим і газовим компаніям і державам в сфері енергетики. Але сьогодні майбутнє вплине на життя кожного, оскільки всі будуть залежні від роботизації і розвитку штучного інтелекту, оскільки зникне безліч професій. "Часто мы понимаем и чувствуем, что нас ожидает, – пише автор, – но еще более часто мы реагируем на приход такого неожиданного будущего достаточно неадекватно. Мы отворачиваемся или замираем, надеясь, что злые ветры пронесутся мимо".

Юрген Аппело. Менеджмент 3.0. Agile-менеджмент. Лідерство та управління командами. – Х.: Фабула, 2019

Автор цієї книжки – найяскравіший провидець від менеджменту нашого століття. Він запропонував чудову модель, яка описана у цьому бестселері. І при цьому це не посібник, не методичка, але видання, де цілком докладно пояснюються принципи гнучкої розробки для менеджменту, що дуже актуально сьогодні, в епоху розвитку Agile-трансформацій. Автор книги пропонує керівнику замислитися про власний стиль лідерства, про те, що світ не буде колишнім, і як це вже впливає на організацію. "Керуй системою, а не людьми" – основне кредо автора. У книзі представлені основні фокуси уваги керівника при побудові гнучкої самоорганізованої команди: як заряджати людей енергією, довіряти і розширювати повноваження, як працювати над розвитком командної компетентності і плекати структуру. Тільки експериментуючи і співпрацюючи, можна ефективно розвивати себе і свою команду. "Ця книжка допоможе вам стати успішнішим менеджером, – закликає автор. – Зокрема, у ній показано, у чому мають полягати ваші обов’язки як Agile-керівника в компанії, що займається розробкою програмних продуктів на базі гнучких підходів. Книжка надасть вам багатий інструментарій, що дозволить застосовувати теорію в щоденній практиці".

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