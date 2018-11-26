Від Шанель до Лускунчика – 5 подарунків в одній "валізі"

Попри те, що книжка, як відомо – найкращий подарунок, проблема презенту завжди була гострою для всіх шопоголиків. Тим паче, напередодні новорічних свят, коли традиційним шампанським з мандаринами вже не відробишся. Інтелектуальний продукт для всієї родини – від батьків до малечі – ось що набагато важливіше у наші "матеріалізовані" часи.

Анрі Гідель. Коко Шанель. – Х.: Фабула, 2018

Героїня цієї книжки, чиє життя неодноразово екранізувалося, завжди віддавала перевагу роботі, оскільки без неї, за її словами, вона була просто Габріель, а з нею Коко Шанель, відома і неповторна. Гордовита і неприступна француженка, яка так і не стала дружиною герцога. Свого часу їй навіть ставили в провину, що вона продовжувала працювати за німців, дивуючи світ все новим модельним вбранням. А як інакше? Спідниці у жінок в цій історії "настовбурчуються, роблячи їх схожими на гусок, довгі подоли метуть пил на тротуарах, парфуми заглушають запах поту". І в цьому світі, пройшовши шлях від простої модистки до ікони стилю, саме Коко Шанель належало навести лад. Упродовж останніх днів перед презентацією колекції вона здатна проводити на ногах по дев’ять-десять годин, у той час як виснажені манекенниці ледь не непритомніють. Під час таких робочих сеансів вона не їсть ("На це немає часу!") та випиває лише декілька ковтків води: вона не знає, що таке перерва". Книжка перекладена чотирнадцятьма мовами, нагороджувалася національними і міжнародними преміями. У 1991 році її автор став володарем Гран-прі Міжнародного союзу літературних критиків за свою творчість. Невдовзі у цій самій серії вийде ще один шедевр цього жанру, а саме – "Життя Марлен Дітріх".

Майкл Бонд. Паддінгтон. Валізка. – Х.: Ранок, 2017

У цій чарівній валізці помістилося цілих шість книжечок про волохатого гостя з Дрімучого Перу, якого примандрував до Англії потайки, на кораблі, харчуючись виключно мармеладом. Відколи родина Браунів вперше зустріла його на Паддінгтонському вокзалі, їхнє життя докорінно змінилося, адже навіть буденні речі стають надзвичайними, якщо до них прикладає свою лапу це кумедне ведмежа. І про все це написано та намальовано шість історії, які сподобаються і дорослим, і малятам. Так, наприклад, у книжечці "Паддінгтон малює" наш герой зі своїм другом містером Грубером відвідують виставку картин, після чого невгомонне ведмежа починає малювати, влаштовує власний вернісаж і навіть продає декілька своїх робіт! У "Паддінгтоні на ярмарку" він кидає кокоси, катається з гірки та вирушає в політ на космічній ракеті. У "Паддінгтоні та фруктовій веселці" намагається встановити сонячну погоду за допомоги морозива. А ще ж у валізці є історії "Паддінгтон у зоопарку", "Паддінгтон та метушливий день" і "Паддінгтон господарює".

Сергій Біденко, Ірина Золотаревич. Книга юного підприємця. – Х.: Основа, 2017

Ця книга-бестселер – для реальних кроків у справі примноження своїх коштів, і навіть для підлітка! Вона містить 9 детальних планів для започаткування власної справи. Кожна ідея максимально детально описана і спланована. Таким чином, цей справжній подарунок, який допоможе підліткові: придумати та втілити в життя свою бізнес-ідею; організувати свою роботу та роботу команди; знайти спільну мову з партнерами, замовниками, клієнтами; відстежувати доходи і витрати; знайти дорослого помічника або наставника; зрозуміти, як улаштований бізнес; заробити свої перші гроші. Адже ніщо не надихає тинейджера так, як займатися тим, що дійсно приносить задоволення! "Багато хто з людей вважає, що бізнес-ідею може придумати тільки той, хто наділений унікально багатою фантазією, – нагадують автори. – Інші вважають, що бізнес-ідея приходить випадково, буквально, як бурулька звалюється на голову перехожому, який нічого не підозрює. Треті пасивно очікують осяяння і ризикують прочекати все життя... Правда полягає в тому, що бізнес-ідея (як і будь-який конструктивний задум) спадає на думку тому, хто постійно її шукає і спостерігає навколишнє життя."

Наталія Мусієнко. Що і де? – Х.: ТМ АРТ, 2018

Ця книжка – чудовий подарунок для всієї родиини, тим паче, якщо у ній є малеча. Загалом видання жанру віммельбух – це такі самі книжки великого формату, що зазвичай мають мало тексту, або, взагалі, текст відсутній. Натомість велика кількість деталей, персонажів на сторінках тренує пам'ять і увагу дитини. Таким чином, книжки-розглядалки призначені для сімейного "читання", адже так не тільки веселіше, а ще й корисно для розвитку мовлення та спостережливості. Деталі ілюстрацій і персонажі повторюються на кожній сторінці, але міняються обставини або місце дії. Крім того, цей вімельбух-словник допоможе малечі промовити перші слова. Усе, що оточує малюка в повсякденному житті, є на сторінках "Що і де?". Вивчені слова можна розглянути не лише в книзі, а й побачити на власні очі: на вулиці, в парку, магазині. Яскраві малюнки, потрібні для малюка теми та гра-сюрприз. Словом, усе необхідне, аби заговорити.

Ен Лейсен. Лускунчик. – Х.: Ранок, 2018

Традиційні речі ніколи не старіють у будь-якій оновленій стилістиці. У такий спосіб навіть старий добрий "Лускунчик" може набути нового сенсу, стати більш глибоким, драматичним твором, який чудово пасуватиме в якості подарунку для будь-якого настрою. Цього разу маємо улюблену класику у форматі книжки-картинки. У цьому чарівно і ошатно ілюстрованому виданні Ен Лейсен пропонує новий погляд на класичну різдвяну історію Е. Т. А. Гофмана. Мистецтво художника запрошує читача до казкового світу, де живе підступний мишачий король і прекрасна Фея Драже.