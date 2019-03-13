Андрей Буренок основатель сервиса планирования самостоятельных путешествий TripMyDream

Как летать выгодно и без риска: гид по работе лоукостеров

Как летать выгодно и без риска: гид по работе лоукостеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8f2/012/5c88f20123890.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8f2/012/5c88f20123890.jpg 2019-03-13T14:10:00+02:00 Андрей Буренок

Второй год действует безвизовый режим между Украиной и ЕС. Мы можем слетать на уикенд в Вену или Прагу, подарить любимому человеку свидание в Париже или погулять с семьей по Берлину. Благодаря лоукостам путешествовать по разным направлениям можно за 15-20€, хоть и придется пожертвовать некоторым комфортом.

Хочу поделиться лайфхаками на тему того, почему летать лоукостерами безопаснее, как авиакомпании экономят деньги и каких ошибок стоит избегать при выборе билета.

Что значит термин "лоукост"

Лоукостеры, или лоукосты — это авиаперевозчики с низкими ценами, но с ограниченным сервисом. Low cost с английского переводится как "низкая цена".

Рейсы лоукостеров обычно покрывают короткие или средние расстояния — до 2 000 км — и полеты у них очень частые. Один борт Ryanair или Wizz Air может летать до 5 раз в сутки.

Первым лоукостером в мире считается американская авиакомпания Pacific Southwest, основанная в 1949 году. Если говорить о европейском рынке, здесь развитие лоукост-авиалиний началось в 1990-е, когда упростились условия перелетов между странами ЕС. Первопроходцами здесь можно назвать ирландский Ryanair и британский easyJet.

Сейчас в мире более сотни компаний, которые работают по модели low cost. По информации Statista, в 2017 году по объему пассажиропотока лидировала американская Southwest Airlines. Следующую строчку рейтинга занимал Ryanair, после него шел easyJet, а замыкал десятку крупнейших low cost перевозчиков венгерский Wizz Air.

Лоукостеры меняют рынок авиаперевозок

Что интересно, развитие лоукост-компаний может менять всю структуру ценообразования. Даже у традиционных авиакомпаний цены становятся ниже, когда на рынок заходят лоукостеры. Это вынуждает традиционные авиакомпании менять бизнес-модель и запускать бюджетные перелеты. Авиабилеты становятся более доступными — значит, растет количество потенциальных клиентов, повышается спрос.

Это не новые данные, такое открытие в Министерстве транспорта США сделали еще в 1993 году, пишет The New York Times. Журналисты приводят комментарии представителей авиакомпаний и аэропортов, консультантов и экономистов — и все эти эксперты говорят, что лоукостеры влияют на всю сферу авиаперевозок, они меняют индустрию и делают полеты более доступными.

Количество путешественников, выбирающих лоукостеры, выросло с 13% в 2007 году до 29% в 2018. По данным компании anna.aero, с 2009 года доля всех пассажирских перевозок в Европе, выполняемых бюджетными авиакомпаниями, росла в среднем на 1,4% в год. Аналитики компании считают, что к 2027 году на лоукостеры придется 50% всех посадочных мест.

Как лоукостеры формируют цены

Разброс цен на билеты у лоукостеров намного больше, чем у регулярных перевозчиков. На стоимость влияют три составляющие: время до вылета рейса, спрос на данное направление и, конечно, конкуренция на маршруте.

Лоукостеры обычно предлагают доступные билеты на рейсы не раньше, чем за три месяца до отправления. Самой низкой цена будет в период 45-90 дней до вылета. Такой подход помогает сохранить гибкость планирования, ведь проще отменить рейс, когда продано 5 билетов, чем когда продано уже 50.

Помните, что билеты, которые вы покупаете по самому низкому тарифу, не получится вернуть или обменять.

Еще лоукост-компании снижают стоимость билета, урезая сервис. Вы получаете только базовую услугу, вас доставляют из точки А в точку В, зато по доступной цене. Если хотите большего комфорта — можете отдельно приобрести дополнительный сервис.

За что придется доплачивать:

● регистрация на рейс в аэропорту, распечатка посадочного талона

● выбор мест

● изменение даты вылета

● право приоритетной посадки

● питание

● багаж

● дополнительная (или превышающая допустимые габариты) ручная кладь.

У бюджетных авиакомпаний есть положительные и отрицательные стороны. Лучше быть в курсе всех нюансов, чтобы неожиданности не испортили ваше путешествие.

Плюсы бюджетных перелетов

Начнем с хорошего. Итак, в чем лоукостеры выигрывают у традиционных авиакомпаний:

1. Низкая цена билета

Это очевидное и главное преимущество. Именно благодаря низким ценам пассажиры готовы мириться с недостатками сервиса.

2. Безопасность

Парк лоукост-перевозчиков обычно состоит из новых бортов одного типа. Это позволяет экономить на обслуживании, ведь старые самолеты приходится часто ремонтировать. Кроме этого, после 5-7 лет эксплуатации авиакомпании все еще могут выгодно продать самолет.

Самолеты не должны быть в эксплуатации дольше 15 лет. Средний возраст борта у традиционных авиалиний может доходить до 13 лет. В случае лоукостеров — это 5-8 лет.

Не сюрприз, что новые самолеты надежнее. За всю историю компаний easyJet, Ryanair и Wizz Air у них не произошло ни одной катастрофы с жертвами, а количество других происшествий в три раза меньше, чем у регулярных авиакомпаний.

3. Рейсы без задержек

Если самолет находится в аэропорту дольше 25 минут, компании придется за это платить. Поэтому лоукостеры стремятся сократить время пребывания до минимума. Задержка рейса может произойти только из-за погодных условий или опасной для жизни пассажиров обстановки в стране прилета. Бывает даже так, что, пока одни пассажиры покидают борт, другие уже на него заходят — те, кто полетит в другом направлении.

Отменяют рейсы лоукостеры тоже редко — на эту долю приходится примерно 1% перелетов.

Минусы полетов с лоукостерами

Плюсы довольно весомые, но необходимо изучить и негативные стороны.

1. Частые забастовки персонала

Бюджетные авиакомпании часто экономят на персонале. Конечно, пилоту дополнительную задачу дать не получится, зато передать бортпроводникам проверку билетов — запросто. Сотрудникам это не нравится.

На работу такие компании часто принимают неофициально — чтобы экономить на бонусах, страховых выплатах и больничных. Соответственно, зарплата персонала таких авиакомпаний ниже, чем у традиционных. Поэтому нередко случаются забастовки недовольных сотрудников.

2. Комфортом придется пожертвовать

Как мы уже говорили, за любой дополнительный сервис, включая еду и выбор места, нужно платить.

В самолетах лоукостеров не предусмотрено разделения по классам. Кресла в них более узкие и не откидываются, расстояние между спинками сидений меньше, на спинках нет карманов. Все ради того, чтобы взять на борт как можно больше пассажиров и обеспечить быструю подготовку борта к следующему рейсу.

3. Лоукостеры не гарантируют стыковку

Если вы летите лоукостерами, у вас стыковочный рейс и один из них отменяют — авиакомпания не гарантирует пересадку. Если у вас не окажется визы той страны, в аэропорту которой запланирована пересадка, вас не пустят на рейс в аэропорту вылета.

Проверяйте, есть ли транзитная зона в аэропорту прилета и нужна ли вам виза страны, где происходит стыковка.

Важно: лоукостеры не передают багаж на стыковочных рейсах. Вам нужно забрать багаж и самостоятельно его зарегистрировать на следующий рейс.

4. Использование второстепенных аэропортов

На цену авиабилетов влияет еще и стоимость аэропортовых сборов. Чем "солиднее" авиакомпания, тем более удобными и популярными аэропортами она пользуется, но и сбор платит больше.

Второстепенные аэропорты обходятся дешевле, поэтому лоукостеры выбирают их. В чем минус для путешественника? Такие аэропорты обычно находятся далеко от города — добираться долго и дорого (стоимость дороги порой может сравниться с ценой авиабилетов).

Как путешествовать с комфортом

1. Постарайтесь уместить вещи в ручную кладь (проверьте на сайте авиакомпании допустимые габариты и вес одного места ручной клади). Багаж придется оплачивать отдельно, потому что его перевозка увеличивает вес самолета, а значит, расход топлива и издержки на него. Также отсутствие багажа уменьшает время простоя в аэропорту, а значит, не только снижает расходы компании, но и повышает количество полетов в сутки.

2. Регистрируйтесь онлайн заранее, если перевозчик дает такую возможность — это будет бесплатно, в отличие от регистрации в аэропорту.

3. Выбирайте билеты по самому низкому тарифу, если вы абсолютно уверены, что полетите. Вернуть дешевый билет в случае смены планов нельзя, а значит, вы потеряете деньги.

4. Используйте бонусные программы авиакомпаний — вы можете получить бесплатные мили, выгодные предложения или даже билеты.

5. Возьмите перекус с собой или оплатите питание заранее на сайте авиакомпании — так вы сэкономите деньги.

Не ленитесь и хорошо подготовьтесь к путешествию. Ознакомьтесь с правилами выбранной авиакомпании и отправляйтесь в путешествие. Впереди вас ждет масса впечатлений, сделайте все, зависящее от вас, чтобы они были только приятными.

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