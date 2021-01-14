Минус мошеннические пиявки: почему верификация госвыплат настолько важна (укр.)

Вже майже рік в Україні діє Закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", який має на меті підвищення адресності державних виплат, сприяння розбудові системи соціального забезпечення, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. Верифікація спрямована на те, щоб кінцевими отримувачами державних виплат були саме ті громадяни, які дійсно потребують допомоги.

Що таке верифікація держвиплат

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Тож що таке процес верифікації держвиплат? По суті, це порівняння інформації, що подана громадянином та впливає на право та розмір тієї чи іншої виплати, з відповідною інформацією, що зберігається в державних реєстрах.

Згідно із Законом "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" є три види верифікації:

Поточна верифікація

Ретроспективна верифікація

Превентивна верифікація

Наразі основним видом є поточна. Вона використовується для перевірки даних громадян під час надання їм державних виплат: субсидій, пільг, пенсій, страхових виплат, виплат по безробіттю тощо. Утім, у цьому році починає діяти превентивна верифікація. Її суть полягає в онлайн перевірці даних громадян під час їх звернення за призначенням виплати. Стосовно реципієнта формується запит в інформаційно-аналітичній платформі на відповідність повідомленої ним інформації та в режимі реального часу отримується підтвердження або рекомендація щодо проведення додаткової перевірки тієї інформації, котра містить невідповідність.

Механізми верифікації

Для проведення верифікації використовується спеціально розроблена і впроваджена Мінфіном інформаційно-аналітична платформа верифікації, яка об'єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.

Архітектура такої платформи побудована на базі сучасних технологій і може забезпечити одночасну обробку 3,5 тис. запитів на перевірку інформації. Це дозволяє використовувати дане програмне забезпечення державними органами під час призначення виплати, при цьому суттєво економити час на прийняття відповідного рішення.

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Маю відзначити, що процес верифікації однозначно має позитивний вплив. Якщо раніше як такого механізму для перевірки даних фактично не було, то наразі верифікація значно спрощує органам, що здійснюють державні виплати, приймати обґрунтовані та виважені рішення завдяки достовірній інформації й побудованому інформаційному обміну з державними установами.

Також хотів би підкреслити один важливий момент, який стосується перевірки персональних даних реципієнтів, що претендують або вже отримують держвиплати. Існує міф, що начебто під час перевірки реципієнту доведеться відкривати доступ до своїх банківських рахунків. Ні, це не так! Для перевірки інформації по більшості видів соціальних виплат ніякі відомості від банків не потрібні. Більшість необхідних даних міститься в різних державних реєстрах і не відноситься до банківської або комерційної таємниці. Додаткові відомості про наявність вкладів та інших накопичень у банках будуть потрібні лише при верифікації тих допомог, на призначення яких прямо впливає матеріальний стан домогосподарства (наприклад, субсидій та допомог малозабезпеченим сім’ям).

Таким чином, можна з впевненістю відзначити, що верифікація – це якісний інструмент для контролю соціальних виплат, робота якого з кожним роком вдосконалюється, стаючи зручнішою, оперативнішою та, найголовніше, точнішою. Інформаційно-аналітична платформа мінімізує людський фактор, видаючи усю необхідну інформацію про реципієнта, що міститься в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах та базах даних. А це, у свою чергу, дозволяє відповідним органам приймати справедливі рішення щодо права та розміру допомоги від держави, на яку претендує той чи інший реципієнт.

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