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Дмитрий Белянский

История одного концерта

Дмитрий Белянский

Член Наблюдательного Совета Медиа Группы Украина

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18 апреля, 11:55
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"Імміграція то ж не є цукор. Багато хто все життя мріє повернутися...", – рассуждает по телефону пани Kateryna Smolyneс, чьи родители бежали из Украины в Канаду после Второй мировой войны. Сегодня пани Kateryna – президент Украинской Национальной Федерации в Монреале и я позвонил ей, чтобы спросить, насколько эффективны благотворительные концерты в пользу Украины.

При покупке билета на один такой концерт, организованный UNF, можно заплатить дополнительный взнос, но мой вопрос был в том, зачем концерты?

"Концерти впливають", – говорит пани Kateryna, и рассказывает целую историю. UNF организовало первый концерт в Монреале еще 6 марта – это было джазовое выступление Богдана Гуменюка, которое позволило собрать около 60 000 долларов. Но что гораздо важнее, вовлечь в помощь Украине самых разных людей.

Больше материалов об этом – в telegram-канале "Перемещенные лица (DP)"

Начиная от двух молодых квебекцев, которые так впечатлились, что сами организовались, сварили борща и собрали пожертвований на тысячу долларов. И продолжая представителями канадской железной дороги, выделившими миллион долларов прямой помощи. А еще Kaitlyn Urquhart, специалиста по организации по мероприятий, которая и взялась за организацию концерта 16 апреля.

"Это просто невероятно было видеть, как весь город вместе делал всё, что может сделать для людей Украины, – написала мне Kaitlyn. – Наши спонсоры пожертвовали алкоголь на мероприятие, дали бесплатную рекламу. Владельцы бизнесов также пожертвовали услуги или предоставляли большие скидки, чтобы на мероприятии можно было собрать больше средств. Многие люди, даже те, кого мы еще и спросить не успевали, наперегонки нам предлагали всё, что могли дать, для того, чтобы мы сделали это событие".

Само событие рекламировалось как концерт культовой монреальской группы The Barr Brothers. Они не имеют никаких связей с Украиной, кроме желания ей помочь. Но именно на них купили билеты большинство зрителей.

А связи обнаружились у групп Murmurosi и Dumai Dunai, выступавших в первом отделении. Точнее, у их солистки Natalia Telentso, родившейся в Украине. У рэпера Josh Dolgin (aka Socalled), также выступавшего, есть украинские корни. Как и у совладельца алкогольного спонсора концерта Cirka Distilleries (его дедушка был не только украинцем, но и одним из основателей Украинской Национальной Федерации Канады).

На концерт пришло очень много людей
На концерт пришло очень много людей

Людей пришло много. Пили (каждый коктейль +$8), ели и покупали сувениры с чувством, все получили удовольствие, а Canada-Ukraine Foundation, полагаю, немалый взнос. Меня сильно впечатлило то, как душевно Natalia Telentso спела "Ніч така місячна...", рекомендую послушать.

Монреальцев со сцены учили говорить "Слава Украине!" и отвечать на это – "Героям Слава!". И все, кто был в зале, прекрасно с этим справились. Теперь и они знают.

Так что, похоже, да, концерты нам тоже нужны. И этот монреальский концерт отличный пример аккуратного вовлечения равнодушных обществ в нашу борьбу. Плюс, еще кое-что.

Вы когда-нибудь задумывались, откуда берется каждый доллар помощи, поступающей в Украину? В общем, вот так он и берется. Копіїчка до копіїчки...

В telegram-канале "Перемещенные лица (DP)" можно обсудить этот текст

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