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Дмитрий Белянский

На правах спойлера – как мы узнаем о победе

Дмитрий Белянский

Член Наблюдательного Совета Медиа Группы Украина

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20 мая, 21:33
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Вот ведь парадокс. С одной стороны уже никто не сомневается, что россия почти проиграла эту преступную войну, а Украина почти ее выиграла. А с другой стороны никто и представить себе не может, какой может быть победа.

Проще сказать, какой она не может быть. К сожалению, для нас Красная площадь вряд ли станет красной буквально и повесить путина прямо на мавзолее не выйдет, как и, к сожалению для них, не выйдет всё откатить и вернуться в 24-е февраля. Заморозка status quo через аналоги "минских договоров" тоже невозможна.

К опыту, который нам предстоит пережить, нас никто не подготовит лучше, чем образ из гимна – "згинуть нашi ворiженьки, як роса на сонці". И хотя это будет значить гораздо больше, чем одна победа в одной войне, справиться с этим будет непросто.

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Вы были бы разочарованы, если б вас втянули в игру с шулером в казино и вам, вопреки всему, удалось бы выиграть, но заведение бы закрылось в тот самый момент, пока вы идете с фишками к кассе. Но когда вы играли со всеми чертями ада на свою собственную жизнь, рискуя дорогим и теряя близких, вас ждет гораздо более серьезное потрясение, когда ад вдруг закроется и черти в нем громко начнут каяться.

Вот что будет происходить в россии в ближайшее время. Первый привет путин получит от собственной армии, когда кое-кто из генералов откажется выполнять подполковничьий приказ. Второй привет путин получит из многочисленных своих регионов, где местные власти открыто осудят его действия в Украине. И этого будет достаточно, чтобы вся российская государственность слетела с катушек в течение месяца, поскольку каждый будет пытаться отстроиться от личной ответственности. Они будут убеждать других и себя, что не имеют отношения к совершенным преступлениям, но на самом деле будут отстраиваться от позорной проигранной войны. И конкретно кто-то из них, людей системы, окажется потом в числе новых русских начальников – после периода хаоса, бунтов, распада...

И да, именно тогда, пока у них будет продолжаться хаос, украинская армия сможет дойти туда, куда нам надо – или на границы до 24 февраля, или на границы до 1991 года, или на Ростов с Кубанью. И это один из серьезных вопросов, куда нам надо дойти и зачем?

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Потому что неизбежное крушение российской государственности будет означать и то, что нам не с кем будет подписывать мирный договор, и репарации требовать будет не с кого, да и фокус внимания цивилизованного мира перейдет на россию, которую предстоит всерьез разоружать (в обмен на гуманитарную помощь)...

Что лучше – россия, с которой можно потребовать репарации, или россия, которая перестанет существовать как угроза для Украины? Это рабочий вопрос президента Зеленского и это прерогатива президента Зеленского, что именно объявить нашей победой в войне.

Наша победа – это то, что будет объявлено победой. И то, что будет объявлено, надо будет принять. Можем готовиться к этому уже сейчас.

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