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Дмитрий Белянский

Сергейцев как трофейное оружие

Дмитрий Белянский

Член Наблюдательного Совета Медиа Группы Украина

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5 апреля, 10:53
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Российский политтехнолог опубликовал открыто нацистскую статью, в которой предлагает запретить использовать слово "Украина" и продолжать репрессировать целое поколение украинцев

Тимофей Сергейцев останется в истории колумнистом риа "новости", сформулировавшим 3 апреля в тексте "Что россия должна сделать с Украиной?" группу подходов к тому, что в терминах историографии прошлой войны переводится как "окончательное решение украинского вопроса". Вешать полагается за такие тексты, проще говоря.

О Сергейцеве можно прочитать в телеграмм-канале "Перемещенные лица (DP)"

Но если вам интересно, что делал сам Сергейцев в Украине в течение 12-13 лет, проведенных на украинских контрактах в периоде 1998-2011, то многие люди могут вам об этом рассказать. Я пишу об этом, потому что я один из них.

Сергейцев среди нас известен как методолог и политтехнолог.

Методологи – это своего рода школа практикующих философов, способных быстро придумать, что правильно делать и как организовать выполнение.

Политтехнологи – это люди, живущие на процент с продажи политическим заказчикам организации любого процесса, улучшающего результат на выборах.

Моя журналистская карьера началась с работы в проекте "Уличное Телевидение" в 1999 году, который входил в линейку сергейцевских проектов. То, что создавалось для кампании Кучма-Симоненко как инструмент для распредмечивания электората коммунистов умными вопросами, уже в 2000 году превратилось в обычную коррсеть одного из создающихся тогда телевизионных каналов. Чуть позже я ее возглавил.

  • Но тогда, во-первых, нас – молодых людей, набранных на открытом кастинге со всех крупных городов страны – хорошо и быстро научили думать и делать. И сам Сергейцев, и привлеченные им методологи.
  • Во-вторых, нам предлагали работу в политпроектах. Осенью 2000 года "уличники" ездили в Ижевск, в январе 2001 года я побывал "райтером" на Таймыре.
  • В-третьих, около сотни людей из того "уличного" призыва, о судьбе которых я знаю, росли дальше, внесли и продолжают вносить огромный вклад в жизнь современной Украины.

Той, которую Сергейцев предлагает сейчас "деукраинизировать".

Что касается самого Сергейцева, то политические контракты в Украине после кампании-1999 у него мельчали. Поэтому во второй половине нулевых основным источником пропитания для него стал наем дешевой рабочей силы в Украине для участия в политпроектах россии – последним достоверно известным мне случаем, когда Сергейцев привез украинских спецов в рф, была кампания-2011. Дальше я за его судьбой не следил.

То, что Сергейцев говорил нам сам в 1999/2000, полностью противоречило тому, что он пишет сейчас. Он, напротив, рассказывал нам тогда, как построить сильное и независимое украинское государство.

Давал прекрасные и внятные инструкции.

И я с удовольствием хочу сказать ему, что, во-первых, мы его построили. Вот буквально, мы, люди, в т.ч. выученные лично им, его построили.

Во-вторых, что методология – прекрасная наука, у которой есть только два слабых места. Это не только отсутствие любой этики, но и абсолютное отсутствие географической привязки для применяемых формул. Их можно применять как ядерное оружие. Где угодно.

Поэтому, поздравляю вас, Тимофей Николаевич. Вы в разы повысили шанс на то, что русский вопрос будет решаться именно так и именно по тому сценарию, по которому вы предлагаете решать украинский вопрос.

"Сегодня" уже сообщало, что именно написал Сергейцев и какие выводы напрашиваются из его статьи.

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