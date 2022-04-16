Блоги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
Блоги
Дмитрий Белянский

Україна 24?

Дмитрий Белянский

Член Наблюдательного Совета Медиа Группы Украина

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 апреля, 12:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вернувшись туда, где меня застала война, я думаю, что ни одна тема не может жить на обложках вечно. И что мир по-прежнему един в своей поддержке Украины, но чем дальше перемещаешься от наших границ, тем меньше видишь признаков этой поддержки, вписанных в окружающий ландшафт.

Переполненная нашими людьми Польша сменилась украшенной украинскими флагами Данией, а потом – отчаянным контрастом с окружающей средой – тремя десятками украинцев в черном на юге Франции. На набережной Круазетт мы с ними выглядели в точности по Ремарку – "тени в раю".

Больше об этом – на канале "Перемещенные лица (DP)"

Здесь, в канадском Монреале, где культура граффити, постеров, афиш, плакатов в витринах и надписей на заборах служит полным аналогом наших фейсбучных срачей – т.е.абсолютно отвечает тому, что волнует общество в настоящий момент времени – нас нет. Отмена ковидных ограничений, полицейское насилие, плюс привычная триада – климат, феминизм и BLM. В сувенирной лавке продают наш флаг, но это ж в наборе – поддержим украинцев, права геев и да здравствует свободный Квебек. И если бы не знать, как много Канада делает сейчас для Украины, можно было бы подумать, что им всё равно.

Украинские флаги в Монреале есть, но "комплектом" – для тех, кто за все хорошее и против всего плохого.
Украинские флаги в Монреале есть, но "комплектом" – для тех, кто за все хорошее и против всего плохого.

Да и по всему миру действующие политики, власти и правительства делают для нас столько, словно у них на улицы выходят разъяренные толпы, требуя всё больше и больше помогать Украине и украинцам. Но этих толп всё меньше, как и меньше способов удерживаться на обложках. А действия политиков всегда зависят от соответствия интересам общества. Поэтому способы быть интересным их обществам – долго, надежно и по-настоящему – пора искать и применять.

Монреальская диаспора, как оказалось, устраивает не только еженедельные митинги, но и обычные концерты для сбора средств. На митинги-то ходят украинцы, а на концерты – местные, и это один из наиболее эффективных здесь способов донесения информации и привлечения людей. Завтра я пойду на один из этих концертов и расскажу как это работает.

Концерт по инициативе диаспоры Монреаля для сбора средств
Концерт по инициативе диаспоры Монреаля для сбора средств / Фото: Перемещенные лица / telegram

Но сегодня я думаю, что 4 миллиона 796 тысяч 245 украинцев, переместившихся за пределы Украины с начала войны, абсолютно точно могут повлиять на интересы обществ, их принявших. Для начала просто надо организоваться и договориться друг с другом, что нам делать, например, 24-го числа каждого месяца, где бы мы не находились в этот день?

В telegram-канале "Перемещенные лица (DP)" можно обсудить этот материал

Мы знаем, что каждый год 24 августа мы будем праздновать День Независимости. А 24 февраля оплакивать своих погибших на этой войне. Но 24 апреля, 24 мая, 24 июня, 24 июля, 24 сентября, 24 октября, 24 ноября, 24 декабря и 24 января, мы, вероятно, все сами должны выйти на улицы там, где мы будем находиться. Со словами благодарностями к тем, кто помогает Украине. Со словами ненависти к врагам. Ради солидарности друг с другом. И обращаясь именно к людям, среди которых мы живем, потому что они выбирают политиков, которые помогают Украине.

Это должен быть какой-то особенный, очень понятный и, главное, заметный всему миру день каждого месяца. 24-го всё везде должно быть Украина.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 16 апреля
1
Личный состав 20100
Личный состав
2
Самолеты 163
Самолеты
3
Вертолеты 145
Вертолеты
4
Танки 762
Танки
5
ББМ 1982
ББМ
6
Артиллерия 371
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 125
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 138
БПЛА
11
Катера 8
Катера
12
Транспорт 1458
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

Герої не вмирають!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40377.03

Binance Coin (BNB)

415.09

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

111.67

Theta (THETA)

3.04

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.8

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять