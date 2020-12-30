Последнее время я сильно увлекся шахматами. Когда-то в детстве у меня был 1-й разряд, но тут, посмотрев нашумевший сериал, я, как Чичиков, впервые за долгое время сел за доску и обнаружил, что с треском растерял былые навыки.

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Решил немного наверстать. И тут оказалось, что с прошлого века в мире шахмат многое изменилось!

Ну, начнем с того, что теперь можно играть где угодно и когда угодно. В любой момент достаешь смартфон, заходишь на chess-com и рубишься с каким-нибудь индусом или бразильцем.

Встречаются и украинцы. Порой они меня узнают и начинают спрашивать, тот ли самый я Дубилет. Учитывая, что мы играем на время, мне это только на руку.

Но самое потрясающее — это компьютер, с которым можно разбирать партии. Невероятно! Раньше мы записывали партию, чтобы разобрать ее с тренером, а теперь адская машина, играющая лучше чемпиона мира, детально указывает на все твои ошибки и подсказывает лучшие ходы.

Обратная сторона прогресса — всегда есть шанс, что противник в игре пользуется подсказками компьютера. Уже дважды chess-com присылал мне уведомление, что какими-то алгоритмами они разоблачили моего соперника и возвращают мне проигранные очки.

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А еще помню, как раньше мы охотились за шахматными учебниками, чтобы изучить какой-нибудь дебют. Теперь же на любое начало — от скандинавского гамбита до защиты двух коней — на youtube есть сотни и сотни видео.

Еще очень нравится система ачивок на chess-com. Внешне она похожа на ачивки monobank. Например, вчера я получил ачивку за то, что поставил мат конем. Приятно!

В общем, шахматами стало заниматься намного проще и веселее. Нахожусь от этого прогресса под большим впечатлением.

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