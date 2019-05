Дмитрий Рябикин кандидат юридических наук, старший юрист Sayenko Kharenko

Открытие счетов в иностранных банках – зачем это нужно украинцам?

В феврале 2019 года наконец-то вступил в силу долгожданный Закон Украины "О валюте и валютных операциях". Помимо возможности в пару кликов мышью или по экрану смартфона обменивать валюту онлайн, валютная либерализация открывает украинцам окно возможностей для инвестирования за границу, и в частности – для открытия счетов в иностранных банках.

В свою очередь, банки за рубежом заинтересованы в расширении клиентской базы и также готовы к сотрудничеству, несмотря на некоторую долю недоверия к резидентам из постсоветских стран.

Зачем украинцу может понадобиться банковский счёт за границей?

Инвестиции в ценные бумаги. Если у вас есть счёт в иностранном банке, вам не составит проблем перечислить деньги иностранному брокеру для покупки такой желанной акции любимой компании.

Ведь скрасить ожидание старта продаж свеженькой Tesla Model Y можно, например, инвестицией в акции Tesla. В перспективе это даже может принести доход, если, конечно, Маск снова не вызовет гнев Комиссии США по ценным бумагам и биржам своими публикациями в Twitter.

Хранение нажитого непосильным трудом. При всём уважении к отечественной банковской системе, швейцарский банк со столетней историей многим кажется более надёжным местом для сбережения заработанных денег, чем украинский.

К тому же никто не отменял валютную диверсификацию сбережений, а также определенные риски, связанные со стабильностью банковской системы на родине.

Содержание недвижимости на берегу моря. Сейчас существует много предложений по приобретению недвижимости за рубежом (от квартир в Батуми до вилл на Коста Дель Соль). Но очевидно, что вашу квартирку на Лазурном побережье или виллу в Испании никто за вас содержать не будет. Для оплаты коммунальных услуг вам желательно иметь личный или корпоративный банковский счёт в стране расположения недвижимого имущества.

В чём же проблема? Открываем!

К сожалению, открыть счёт в иностранных банках нашим соотечественникам совсем не так просто, как в Украине.

Как результат глобальной тенденции по борьбе с отмыванием денег и деоффшоризации, в последнее время большинство иностранных банков существенно ужесточило проверку своих потенциальных клиентов.

Подлили масла в огонь громкие банковские скандалы, фигурантами которых, в частности, стали латвийский ABLV Bank, эстонский филиал датского Danske Bank, шведский Swedbank и другие. Суть скандалов одна – использование банков как "прачечных" для отмывания огромных сумм средств, полученных незаконным путём. Бенефициарами всевозможных схем являлись, среди прочего, резиденты стран бывшего СССР. Отсюда и особенная внимательность со стороны иностранных банков к клиентам из Украины, России, Беларуси или Казахстана.

Поэтому сегодня для успешного открытия иностранного банковского счёта нужно четко понимать потенциальные трудности, с которыми вы наверняка можете столкнуться.

Прежде всего, банк будет интересовать цель открытия счёта, то есть как вы будете его использовать. Например, вас могут попросить указать откуда и куда планируется осуществлять входящие и исходящие платежи, какие ориентировочно будут суммы перечисляемых средств, кто будет получателем или отправителем денег на ваш счет и т.д.

Сегодня стандартная мировая практика требует предоставление банку в рамках KYC (know your client) процедуры таких документов, как копии внутреннего и загранпаспорта, квитанций об оплате коммунальных услуг по месту жительства на имя клиента, справки о доходах с места работы или налоговые декларации. Для идентификации иностранной компании, бенефициаром которой является резидент Украины, такими документами могут стать устав, свидетельство о регистрации, сертификат "хорошего состояния" компании (Certificate of Goodstanding) или выдержка из государственного реестра компаний.

Особо остро при открытии иностранных счетов в последнее время стоит вопрос подтверждения источника происхождения средств (source of funds), а также уплаты всех применимых налогов в Украине. Именно для этих целей иностранные банки и запрашивают справки о полученных доходах и налоговые декларации, подтверждающие уплату налогов в Украине, и потенциальному клиенту нужно быть готовым предоставить документы, подтверждающие законность получения денег, которые он хочет разместить на счете. Иными словам – что средства получены не в результате коррупционных схем, рэкета, мошенничества или иных противозаконных действий (список продолжить по своему усмотрению), и что с них уплачены необходимые налоги.

Необходимо понимать, что подтверждение источников происхождения средств – это всегда вопрос не одного дня. Часто приходится подтверждать историю происхождения доходов клиента за длительный период времени, вплоть до момента начала трудовой или бизнес-деятельности (учитывая, что у многих украинских потенциальных клиентов этот момент попал как раз на "лихие 90-е", многие подтверждающие документы могут попросту отсутствовать). Поэтому банки предпочитают получать такое подтверждение от профессиональных консультантов. Последними чаще всего выступают квалифицированные юристы или аудиторы, которые проводят глубокий анализ предоставленных клиентом документов и информации и составляют для банка краткий отчёт с описанием источников происхождения средств и подтверждением уплаты налогов.

Подводя итог, хочется отметить, что, если действительно серьезно подойти к вопросу открытия иностранного банковского счета, не пугаться проверок со стороны банка и обратиться к соответствующему профессиональному консультанту, на самом деле ничего страшного или невыполнимого при открытии иностранного банковского счета нет. Просто реальность такова, что незаметно для большинства обывателей в мире наступил новый этап развития банковской сферы – этап прозрачности, честности и равных правил игры, по которым (при надлежащей подготовке) не так уж и сложно играть.

