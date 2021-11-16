Без запрета экспорта лома не будет декарбонизации

Меня порой удивляет недальновидность украинских чиновников. После выступления президента Зеленского на климатическом саммите в Глазго стало понятно, что декарбонизация становится задачей №1 в национальной экологической повестке. Это означает, что усилия всех ветвей власти должны быть направлены на выполнение международных обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках Парижского соглашения.

Финансирование до сих пор является "ахиллесовой пятой" украинской декарбонизации. По оценкам экспертов, чтобы снизить к 2030 году уровень выбросов СО2 на 65% относительно уровня 1990 года, нашей стране необходимы инвестиции в объеме 102 млрд евро. Реально этих денег нет. Рассчитывать на международную помощь такого масштаба крайне наивно. Поэтому Украине необходимо искать внутренние резервы.

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Одним из таких резервов может стать использование лома в металлургическом производстве. Подсчитано, что одна тонна лома экономит 740 кг угля и снижает объемы парниковых выбросов на 1,5 т. На сегодняшний день это самый простой и дешевый инструмент декарбонизации. Именно поэтому лом становится стратегически важным сырьем не только для металлургии, но и для всей экономики. Можно смело утверждать, что выполнение Украиной целей Парижского соглашения во многом будет зависеть от того, сможет ли наша страна аккумулировать достаточные запасы металлолома.

С последним у нас большие проблемы. За 10 месяцев текущего года из Украины было экспортировано 504 тыс. т лома, что в 24,5 раза больше, чем за 12 месяцев 2020 года. Такой феномен объясняется резким ростом мировых цен на данное сырье до уровня выше 500 долл./т. При таких ценах действующая экспортная пошлина на лом в размере 58 евро/т оказалась неэффективной. С середины года отечественные меткомбинаты начали испытывать дефицит лома. У некоторых заводов лома осталось на 4-5 дней работы, после чего придется останавливать производственные линии.

По прогнозам экспертов, остановки металлургических заводов приведут к потере 1,5 млрд долл. экспортной выручки до конца этого года. Если в 2022 году проблема с ломом не будет решена, экономика потеряет еще 1,4 млрд долл. поступлений от экспорта, а государство — не менее 20 млрд грн налогов. Чтобы избежать такого варианта развития событий, металлурги просят ввести до 2023 год мораторий на экспорт лома. Минэкономики сначала согласилось на этот вариант, но затем предложило увеличить ставку экспортной пошлины на лом до 200 евро/т. Для бизнеса этот вариант не идеальный, но может стать компромиссным.

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Так или иначе, но экспорт лома нужно немедленно ограничить. Иначе уже до конца года Украина получить кризис в металлургии, который быстро перерастет в общеэкономический. Ну и, конечно, декарбонизация. Если в ноябре не ограничить экспорт лома, о ней можно забыть. В этом случае международный имидж нашей страны будет существенно подпорчен и на финансовую помощь доноров на цели декарбонизации можно не рассчитывать.