Блоги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Босния - Украина: онлайн Босния - Украина: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 📲 Операция Цифровизация
Блоги
Дмитрий Шпенов

Без запрета экспорта лома не будет декарбонизации

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

16 ноября, 19:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

Меня порой удивляет недальновидность украинских чиновников. После выступления президента Зеленского на климатическом саммите в Глазго стало понятно, что декарбонизация становится задачей №1 в национальной экологической повестке. Это означает, что усилия всех ветвей власти должны быть направлены на выполнение международных обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках Парижского соглашения.

Финансирование до сих пор является "ахиллесовой пятой" украинской декарбонизации. По оценкам экспертов, чтобы снизить к 2030 году уровень выбросов СО2 на 65% относительно уровня 1990 года, нашей стране необходимы инвестиции в объеме 102 млрд евро. Реально этих денег нет. Рассчитывать на международную помощь такого масштаба крайне наивно. Поэтому Украине необходимо искать внутренние резервы.

Реклама

Одним из таких резервов может стать использование лома в металлургическом производстве. Подсчитано, что одна тонна лома экономит 740 кг угля и снижает объемы парниковых выбросов на 1,5 т. На сегодняшний день это самый простой и дешевый инструмент декарбонизации. Именно поэтому лом становится стратегически важным сырьем не только для металлургии, но и для всей экономики. Можно смело утверждать, что выполнение Украиной целей Парижского соглашения во многом будет зависеть от того, сможет ли наша страна аккумулировать достаточные запасы металлолома.

С последним у нас большие проблемы. За 10 месяцев текущего года из Украины было экспортировано 504 тыс. т лома, что в 24,5 раза больше, чем за 12 месяцев 2020 года. Такой феномен объясняется резким ростом мировых цен на данное сырье до уровня выше 500 долл./т. При таких ценах действующая экспортная пошлина на лом в размере 58 евро/т оказалась неэффективной. С середины года отечественные меткомбинаты начали испытывать дефицит лома. У некоторых заводов лома осталось на 4-5 дней работы, после чего придется останавливать производственные линии.

По прогнозам экспертов, остановки металлургических заводов приведут к потере 1,5 млрд долл. экспортной выручки до конца этого года. Если в 2022 году проблема с ломом не будет решена, экономика потеряет еще 1,4 млрд долл. поступлений от экспорта, а государство — не менее 20 млрд грн налогов. Чтобы избежать такого варианта развития событий, металлурги просят ввести до 2023 год мораторий на экспорт лома. Минэкономики сначала согласилось на этот вариант, но затем предложило увеличить ставку экспортной пошлины на лом до 200 евро/т. Для бизнеса этот вариант не идеальный, но может стать компромиссным.

Реклама

Так или иначе, но экспорт лома нужно немедленно ограничить. Иначе уже до конца года Украина получить кризис в металлургии, который быстро перерастет в общеэкономический. Ну и, конечно, декарбонизация. Если в ноябре не ограничить экспорт лома, о ней можно забыть. В этом случае международный имидж нашей страны будет существенно подпорчен и на финансовую помощь доноров на цели декарбонизации можно не рассчитывать.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

16 ноября 1991. Во Львове состоялась первая в Украине международная научная конференция, посвященная проблемам украинизации компьютеров...

Погрузиться в тот день
Опрос "Рейтинг", 11 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Все кандидаты
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Короновирус за неделю

137 260

заболело за неделю в Украине

-10%

Вакцинация
По состоянию на 15 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
8 887 415
Люди, которые получили минимум одну дозу
12 331 550
Всего введенных доз 21 218 965
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,93
32,99
32,88
31,38
19,12
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,36
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,29
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.15

Наибольшие состояния в долларах
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Стать ближе к Илону Маску
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Узнать
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять