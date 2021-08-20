Цена на продукты в Украине выше, чем в Европе. Спасибо агрохолдингам!

Украинские агрохолдинги бьют рекорды по объемам экспорта агропродукции. С января по июль объемы экспорта продукции АПК выросли на 10%. Постоянно растущие мировые цены на продовольствие стимулируют агрохолдинги наращивать экспорт. Однако успех на внешнем направлении создает значительные проблемы на внутреннем. Из-за растущего дефицита аграрного сырья цены на него внутри страны превысили экспортные. В результате цены на продукты в отечественных магазинах "улетели в космос".

Реклама

За последний год подсолнечное масло подорожало на 89,3%, сахар – на 73,5%, мука – на 21,5%, макароны – на 20,7%, мясопродукты подорожали на 10,5%. При этом располагаемые доходы украинцев выросли всего на 1% (!). Больнее всего пенсионерам и малоимущим, ведь они тратят на еду от 70% месячных доходов. После такого взлета цен многим придется выбирать: поесть или заплатить за коммунальные услуги. По прогнозам экспертов, осенью нас ждет ускорение темпов инфляции, поэтому продукты питания для указанных категорий граждан станут еще более недоступными.

Мне не понятно, чем объясняется такая алчность агрохолдингов. Рентабельность с/х сегодня составляет 70-100%, тогда как в металлургии этот показатель составляет 4%, а в среднем по Украине – 6,5%. При такой рентабельности агрохолдинги должны быть социально ответственными. Это означает, что украинцы должны покупать продукты питания по доступным ценам, а государство – быть уверенным, что запасов сырья хватит, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продуктов в магазины.

К сожалению, получается с точностью до наоборот. Украинское подсолнечное масло в некоторых странах ЕС стоит в два раза дешевле, чем в Украине! Например, в чешских супермаркетах оно стоит 35 грн за бутылку, а на украинские прилавки его выставляют по 70 грн и выше. При этом, чтобы доставить масло в Чехию, нужно потратиться на логистику и оплату пошлин.

Почему такая откровенная спекуляция ценами на продовольствие не волнует правительство?!

Реклама

Считаю, что вопрос обеспечения продовольственной безопасности и ценовых спекуляций со стороны агрохолдингов необходимо вынести на рассмотрение СНБО. Только так можно заставить Кабмин действовать. В первую очередь – установить контроль над ценами на социально важные продукты питания и тем самым защитить уязвимые категории населения. Во-вторых – государственный резерв должен быть наполнен необходимым количеством продовольствия, которое позволит избежать спекуляций и искусственных дефицитов. В-третьих – прекратить защищать аграрных олигархов, устанавливая импортные квоты на продукты питания. Практика показывает, что именно те продукты, на которые распространяется квота, дорожают наиболее значительно, а именно – масло и сахар.

Кончились времена, когда агробароны нуждались в защите государства. Сейчас государство должно защищать украинцев от произвола агробаронов.