Дело против "Роттердам+": ищи, кому выгодно

Кому выгодно, чтобы дело "Роттердам+" не закрывалось? Властям? Нет. Кабмин и вовсе отказался представлять интересы по делу потерпевших (которых следствие даже не нашло). А недавно еще и согласовало с "Укрэнерго" закупку украинского угля по цене, сформированной на основе "Роттердам+".

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Бытовым или промышленным потребителям? Нет – по подсчетам НКРЭКУ, экономия для них благодаря формуле составила до 40 млрд грн. А вот из-за отмены формулы только за второе полугодие 2019-го потребители претерпели убытков на 4,4 млрд грн.

Антикоррупционным органам? Едва ли – за 3,5 года следствия по "Роттердам+" НАБУ и САП не предоставили доказательств несправедливости формулы и не нашли выгодополучателя среди госчиновников от ее внедрения, из-за чего понесли серьезные репутационные потери.

И чтобы понять, кому выгодно раскручивать дело "Роттердам+", достаточно увидеть, кому принадлежат СМИ, уже три года запускающие фальшивые новости на эту тему.

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