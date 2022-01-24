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Дмитрий Шпенов

Экономический паспорт: не к месту и не вовремя

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

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24 января, 14:45
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Экономическая политика власти прежде всего должна быть адекватной. Это очень важно, учитывая внешние вызовы, стоящие сегодня перед Украиной. Главный из них – риск новой военной агрессии со стороны РФ. Рост напряженности и постоянное нагнетание ситуации в СМИ привело к ухудшению условий привлечения финансовых ресурсов на международных рынках капитала и падению курса акций украинских компаний на мировых фондовых биржах. Не забываем также о космических ценах на газ, из-за которых часть промышленных предприятий оказались на грани остановки, а также об ухудшении конъюнктуры на традиционных для Украины экспортных рынках.

Другими словами, отечественный бизнес и экономика с начала 2022 года стремительно теряют деньги. В этих условиях экономическая политика власти должна быть предельно реалистичной и взвешенной. Необоснованные и авантюрные решения могут привести к тяжелым последствиям и ослаблению экономики в целом. Одним из таких решений может стать введение в Украине "экономических паспортов" и создание в связи с этим Фонда будущих поколений. Если коротко, суть данных проектов до банального абсурдна: взять деньги из госбюджета, чтобы, используя ОВГЗ через фонд, переложить их обратно в госбюджет. Но уже в виде долга и под проценты!

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По предварительным расчетам экспертов, в случае внедрения института экономических паспортов ежегодно из экономики в Фонд будущих поколений будет изыматься около 1,5-2,5% ВВП. На эту сумму за счет налогоплательщиков будут начисляться и уплачиваться проценты по ОВГЗ. Так как власть не предусмотрела никаких механизмов компенсации, то можно смело предсказать значительный рост дефицита бюджета. Последнее означает, что рано или поздно в стране начнутся трудности с выплатой пенсий и зарплат бюджетникам.

Владельцам экономических паспортов вряд ли стоит рассчитывать на получение обещанных президентом средств из фонда по истечении 18 лет. Предполагается, что среднегодовая доходность по ОВГЗ составит 10%, то есть общая доходность сбережений фонда по истечении указанного времени составит 450%. Риск в том, что инфляция и девальвация гривны могут быть гораздо больше. Согласно статистике, за последние 18 лет суммарная инфляция в экономике составила 670%, а девальвация – 540%. Таким образом владельцы паспортов могут получить на руки значительно обесценившиеся средства.

Считаю, что президенту и его команде следует отказаться от такой рискованной и популистской идеи, как введение экономических паспортов. Сейчас это не актуально для Украины. В экономике есть гораздо более важные задачи, требующие внимания власти. От их решения будет зависеть ситуация внутри страны и уровень нашей обороноспособности перед угрозой российского вторжения.

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