Экономический паспорт – новая коррупционная тема

Есть такое выражение: кому война, а кому – мать родна. Похоже, что именно такая ситуация может сложиться с инициативой президента Зеленского ввести в Украине экономические паспорта для лиц, родившихся после 2019 года. Для этого, в частности, планируется создать Фонд будущих поколений, через который в первый год пройдет уже 60 млрд грн. Дальше сумма будет расти до нескольких сот миллиардов гривен в год. Понимая размах авторов идеи введения экономических паспортов, становится ясно, что "Большое строительство" было лишь прелюдией к созданию по-настоящему "Большой кормушки", где денег хватит всем.

Апологеты экономических паспортов понимают, что, когда придет время выплачивать владельцам экономических паспортов их сбережения за 18 лет, ни Зеленского, ни "слуг" уже не будет у власти, поэтому отвечать за последствия будет некому. А последствия, судя по всему, будут плачевными. Предполагается, что деньги фонда будут инвестированы в ОВГЗ с доходностью 10%, то есть за 18 лет общая доходность сбережений составит 450%. Вроде бы немало, но в Украине есть еще инфляция и девальвация гривны. За последние 18 лет они составили 670% и 560% соответственно. С позиции сегодняшних реалий можно утверждать, что по истечении срока люди получат на руки сильно обесценившиеся деньги.

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Важно отметить, что сегодня, в условиях угрозы российской военной агрессии, риски для экономической стабильности возрастают. Не исключено, что в ближайшее время мы увидим гибридную экономическую войну РФ и Беларуси против Украины с отключениями электроэнергии, блокированием поставок энергоресурсов, удобрений и т.д. В 2024 году нас может ожидать отказ России прокачивать газ через украинскую ГТС, что приведет к потере доходов бюджета в размере 1,3 млрд долл. в год. Все перечисленные риски свидетельствуют о том, что нашей стране придется выживать в весьма недружественном окружении на востоке и на севере.

Нужны ли нам в такой ситуации рискованные экономические авантюры, такие как ведение экономических паспортов и создание Фонда будущих поколений, которые ежегодно будут поглощать 2% ВВП Украины? Подобные фонды успешно работают в богатых нефтью и газом Саудовской Аравии, ОАЭ и Норвегии, но наша страна является чистым экспортером энергоресурсов, поэтому у нас нет экономических оснований для создания подобного фонда. Важно, чтобы это поняли авторы соответствующих законопроектов. Украинцы и так живут беднее всех в Европе, лишние риски ради политической выгоды власти нам ни к чему.