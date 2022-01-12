ЕС ужесточает условия СВАМ

Украинскую промышленность ожидают дополнительные трудности после введения СВАМ. Об этом стало известно из доклада, подготовленного ведущим спикером по СВАМ Комитета по вопросам окружающей среды Европарламента Мохаммедом Шахимом. Согласно докладу, в феврале 2022 года в ЕП и Комитете состоятся обсуждения новых инициатив, направленных на расширение действия СВАМ и ужесточение его условий. Если обсуждения пройдут успешно, то уже в апреле этого года новеллы могут быть проголосованы в Европарламенте.

Что же задумали европейские депутаты и чиновники? Во-первых, предполагается расширить действие CBAM на органические химические вещества, полимеры и водород, импортируемые в Европейский Союз. Ранее действие европейской "углеродной пошлины" распространялось на цемент, удобрения, черные металлы, сталь, алюминий и электроэнергию. Отмечается, что обложению "пошлиной" подлежат не только прямые выбросы СО2, но и косвенные, произошедшие, например, при производстве потребляемой электроэнергии.

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Во-вторых, Евросоюз намерен ужесточить сроки предоставления бесплатных квот на выбросы, доступные в рамках рынка торговли квотами EU ETS в секторах, охваченных CBAM. Раннее планировалось, что они будут отменены в 2036 году, теперь предлагается перенести это событие на 2028 год. В-третьих, ЕС хочет изменить длительность переходного периода СВАМ, когда у импортеров нет финансовых обязательств. Согласно новым предложениям, этот период начнется с 2023 года и будет длиться два года вместо трех. Таким образом, с 2025 года СВАМ может заработать в полную силу.

В-четвертых, комитет предлагает вместо 27 национальных органов создать единый регулирующий орган ЕС, который будет рассматривать и проверять CBAM-декларации и продавать CBAM-сертификаты импортерам. В-пятых, денежные средства, полученные от "углеродной пошлины", предлагается направить на финансирование мер по декарбонизации в наименее развитых странах. Ранее эти средства хотели вкладывать исключительно в проекты по декарбонизации в Евросоюзе. Очевидно, ЕС учтет жесткую критику СВАМ, прозвучавшую на экологическом саммите в Глазго со стороны стран со слабой экономикой.

Для украинских производителей новые инициативы Евросоюза, скорее всего, обернутся дополнительными потерями. По оценке экспертов, в случае внедрения СВАМ при цене квот на выбросы СО2 в 55 евро/т, дополнительные расходы украинских металлургов составят 628 млн евро в год, производителей химической продукции – 48 млн евро, цемента – 2,1 млн евро. Учитывая, что власть не спешит с декарбонизацией, остается надеяться лишь на наших дипломатов, которые попытаются доказать европейским коллегам необходимость предоставления Украине особых условий по СВАМ, так как "углеродная пошлина", по мнению украинского бизнеса, нарушает условия Соглашения об Ассоциации Украины и Евросоюза.