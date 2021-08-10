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Дмитрий Шпенов

Финансовое оздоровление – главная задача нового руководителя "Укрзализныци"

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

10 августа, 10:52
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Кадровые изменения в "Укрзализныце", на которых долгое время настаивал бизнес и эксперты, наконец начались. И.о. председателя правления Юрик подал наблюдательному совету УЗ заявление об отставке. На его место НС рекомендовал правительству назначить Камышина. Примечательно, что информация о кадровых ротациях в компании появилась после того, как на прошлой неделе ситуацию в УЗ взял под контроль СНБО.

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Мне пока сложно дать однозначную оценку таким новостям. За последние три года это уже шестое назначение председателя правления. Предыдущие пять не принесли пользы для УЗ и государства: каждый раз компания еще глубже погружалась в убытки и долги. По итогам 2020 года УЗ получила почти 12 млрд грн убытков. В мае 2021 года международные рейтинговые агентства оценили положение компании как близкое к дефолту.

Исходя из этого, первоочередной задачей нового руководителя "Укрзализныци" должно стать финансовое оздоровление ж/д монополиста. На балансе УЗ находится много непрофильных активов: карьеры, скважины с питьевой водой, спортивные сооружения и т.д. Их содержание требует большого количества средств, которые могли бы пойти на улучшение инфраструктуры и обновление парка вагонов.

По оценке экспертов, если избавить УЗ от таких активов – это разом высвободит дополнительные 8-12 млрд грн в год. Очевидно, что сделать это мешает коррупционная составляющая. Ведь в каждом таком подразделении есть свои директора и замы с большими зарплатами и премиями. Они видят своей задачей освоение денег компании, а ее эффективность их не интересует. Уверен, что новый руководитель УЗ не обойдется здесь без помощи правоохранительных органов.

Кроме того, значительная часть доходов компании "съедается" из-за кросс-субсидирования убыточного пассажирского направления за счет прибыльного направления грузовых перевозок. Чтобы навести порядок в финансах, необходимо провести структурную реформу, на которой уже второй год подряд настаивает бизнес и эксперты. УЗ следует разделить на несколько самостоятельных филиалов по направлениям деятельности.

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Грузоперевозчики и пассажиры устали надеяться на перемены к лучшему в "Укрзализныце". И все же я попробую выразить очень осторожный оптимизм, что на этот раз новое руководство под контролем СНБО сможет сделать реальные шаги по выведению УЗ из кризиса.

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