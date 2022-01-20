Фонд будущих поколений – заведомо провальный проект

Нынешняя власть, безусловно, запомнится своей "экономической фантастикой". В решениях власти с каждым днем прослеживается все меньше экономической логики и все больше политической целесообразности, граничащей с опасным популизмом. Одним из таких решений может стать создание Фонда будущих поколений в рамках реализации инициативы президента Зеленского о введении в Украине экономических паспортов для граждан, родившихся после 2019 года.

Любой студент-первокурсник экономического вуза скажет вам, что президентская инициатива основана на заведомо невыполнимой задаче – сохранить и приумножить сбережения обладателей экономических паспортов с помощью инвестирования в гривневые ОВГЗ со средней доходностью в 10%. Для этого достаточно обратиться к официальным статистическим данным. За последние 18 лет инфляция в Украине составила 670%. Общая доходность указанных ОВГЗ за этот же период составит 450%. Таким образом средства фонда на момент выплат обесценятся в полтора раза.

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Немало вопросов остается к потенциальной коррупционной составляющей проекта. Согласно официальной информации, средствами ФБП будет управлять некая частная компания с уставным капиталом 24 млн грн. Это означает, что в конечном итоге ответственность компании исчисляется именно этой суммой. По оценке экспертов, ежегодно через Фонд будет проходить порядка 60 млрд грн, то есть в 2500 (!) раз больше. Такая диспропорция в масштабах наталкивает на мысль о возможной коррупции и разворовывании средств налогоплательщиков. Согласитесь, не самая лучшая перспектива для реализации идеи экономических паспортов.

Кроме того, деньги Фонда будущих поколений не защищены от политических рисков. Например, эти средства могут быть использованы правительством для экстренного решения проблемы выплаты пенсий. В 2021 году Пенсионный фонд на 40% дотировался из госбюджета, по прогнозам экспертов в дальнейшем на фоне слабого роста экономики эта тенденция лишь усилится. Вряд ли правительство будет долго думать, оказавшись перед выбором: выплатить пенсии сегодня и избежать роста недовольства среди пенсионеров или сохранить деньги Фонда для выплаты обладателям экономических паспортов через 18 лет.

Отвлечение из госбюджета 60 млрд грн в год с весьма сомнительными перспективами сохранности средств – слишком высокая цена за сдерживание падения рейтинга президента и его переизбрания на второй срок. Считаю, что власть должна отказаться от идеи экономических паспортов, как потенциально опасной для экономики и содержащей высокие риски коррупции.