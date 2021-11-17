Форсированный экспорт лома подрывает экономику

Введение ограничений на экспорт металлолома затягивается. С конца сентября Кабмин взял паузу в вопросе одобрения проекта постановления КМУ о введении в Украине моратория на экспорт лома до 2023 года. На мой взгляд, месяца было вполне достаточно, чтобы согласовать документ на уровне всех министерств и ведомств. Вместо этого Минэкономики сообщило о проекте новой инициативы — поднять экспортную пошлину на лом с 58 евро/т до 200 евро/т. Это более мягкий вариант, чем мораторий. Новая пошлина способна лишь замедлить темпы экспорта, однако это может стать компромиссным решением между металлургами, металлозаготовителями и государством.

Но здесь все будет зависеть от деталей. Мораторий изначально планировалось принять решением Кабмина. Это самый быстрый и оперативный способ изменить ситуацию на рынке. Чтобы ввести новую экспортную пошлину на лом, необходимо результативное голосование парламента и подпись президента на принятом ВР документе. Это может растянуться на месяцы, учитывая довольно сложный внутриполитический процесс. То есть все дело во времени, которого у металлургов практически не осталось. Я часто бываю на предприятиях, много общаюсь с людьми, которые там работают. Сегодня они встревожены, ведь на некоторых заводах лома осталось на 4-5 дней работы.

Реклама

Если лом закончится, меткомбинаты будут вынуждены остановить производство. Это означает, что работники потеряют работу, государственный и местные бюджеты — налоги, а экономика — валютные поступления от экспорта. По оценке экспертов, если остановка металлургических заводов начнется в ноябре, то до конца года экономические потери Украины превысят 1 млрд долл. В 2022 году при сохранении нынешнего статус-кво экономика потеряет около 1,5 млрд долл. поступлений от экспорта, а бюджеты всех уровней — более 20 млрд грн налоговых поступлений.

Как видно, долгие размышления правительства могут обойтись Украине масштабными экономическими потерями. Только за 10 месяцев из страны было вывезено 504 тыс. т металлолома, что в 24,5 раза больше, чем за весь 2020 год. С каждым днем опасность наступления кризиса в металлургии нарастает, как снежный ком. Какое бы решение по ограничению экспорта лома ни выбрало правительство, его необходимо принимать немедленно. Завтра может быть уже слишком поздно, ведь спасать придется не отрасль, а всю экономику.