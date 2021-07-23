Использование лома может помочь провести декарбонизацию

Мировой тренд декарбонизации определил экомодернизацию, как единственно возможный путь развития промышленности. Собственники предприятий оказались перед выбором: или внедрить экологические технологии, или уже в недалеком будущем потерять конкурентоспособность. В металлургии последней фазой экопреобразований должен стать полный переход на электрометаллургию на базе DRI с применением водорода в качестве основного источника энергии.

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Ускорить и удешевить декарбонизацию поможет использование лома в металлургии. Он критически необходим для DRI и используется во всех способах выплавки стали. По данным WorldSteel электрометаллургия в Украине составляет всего 5,5%, в России – 32%, ЕС – 42%, Турции – 69%, США – более 70%. По оценкам экспертов, чтобы увеличить долю электрометаллургии в Украине хотя бы на 20-30% необходимо дополнительные от 3,3 до 5,5 млн т лома.

Металлурги утверждают, что обеспечить отрасль таким большим объемом сырья за короткий период нереально. Значит, делать ставку только на лом нецелесообразно. К тому же всерьез говорить о ломе, как о стратегическом сырье для украинской металлургии в контексте декарбонизации можно будет только после введения моратория на его экспорт. Пока этого не произошло, ломозаготовители активно вывозят лом из Украины, меткомбинаты теряют сырье, а государство – налоги.

Реальным выходом из ситуации может стать использование железной руды, которой в Украине достаточно для любых темпов экотрансформации. Производство железа прямого восстановления позволяет выплавлять сталь в электродуговых печах без доменного передела. Задача государства – стимулировать создание полного цикла производства: от добычи руды, ее обработки и до создания конечной продукции. Иначе наша страна останется лишь сырьевым экспортером.

Технологические решения и проекты в этом направлении сегодня разрабатывают такие компании, как Метинвест, АрселорМиттал, Ferrexpo и ДМЗ. Главная проблема – инвестиции и доступность технологий. Эксперты посчитали, что стоимость экологической трансформации для украинского ГМК составит минимум 25 млрд долл. Это колоссальная сумма инвестиций для украинского бизнеса. Очевидно, чтобы ускорить темпы декарбонизации в стране, власть должна помочь металлургам, как это принято во всем мире.