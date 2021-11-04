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Дмитрий Шпенов

Металлолом: мораторий vs пошлина

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

4 ноября, 13:46
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Весь октябрь 2021 года металлурги ждали введения запрета на экспорт лома. Соответствующий проект постановления КМУ был опубликован на сайте Минэкономики еще 30 сентября. Данный вопрос сегодня крайне актуален для металлургов. На некоторых металлургических заводах металлолома осталось на 4-5 дней работы, после чего предприятия будут вынуждены остановить работу. По прогнозам экспертов, такой вариант развития событий уже до конца текущего года приведет к потере около 1,5 млрд долл. валютных поступлений в украинскую экономику. За каждый последующий год без моратория государственный бюджет будет терять по 20 млрд грн налоговых поступлений, а экономика — по 1,4 млрд долл. поступлений от экспорта.

Вопреки ожиданиям бизнеса, Минэкономики, похоже, решило ограничить экспорт лома другим путем. На днях стало известно, то министерство подготовило и направило в Кабмин на согласование законопроект об увеличении экспортной пошлины на металлолом с 58 евро/т до 200 евро/т. Эта мера действительно сможет остановить форсированный экспорт лома из Украины, который продолжается с начала 2021 года. Только за восемь месяцев из страны было вывезено 410 тыс. т лома, что в 20(!) раз больше, чем за весь 2020 год. Однако вопрос в том, что лучше для отечественных металлургов: временный мораторий на экспорт лома или новая экспортная пошлина?

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Разница здесь есть, причем существенная. Мораторий на экспорт лома принимается решением правительства, а за новую экспортную пошлину должен сначала проголосовать парламент, а затем проголосованный законопроект подписать президент. В нынешних политических реалиях первый путь в разы короче второго. Вспомним, что такие важные для промышленников законопроекты, как з/п о создании государственного фонда декарбонизации, продолжают лежать в парламенте. Хотя в своем недавнем выступлении на экологическом саммите в Глазго президент Зеленский подчеркнул безальтернативность выполнения Украиной международных климатических обязательств.

Поэтому новая инициатива Минэкономики вызывает некоторую тревогу. Очень важно, чтобы идея с увеличением ставки экспортной пошлины в конечном итоге не подвесила общую задачу — сохранить лом в Украине и избежать нового кризиса в металлургии. Думаю, правильнее было бы ввести временный мораторий, а затем, после утверждения парламентом указанного законопроекта, сменить его на увеличенную пошлину. Это сэкономит драгоценное время и даст положительный эффект для экономики. По расчетам экспертов, запрет на экспорт лома приведет к увеличению ВВП на 2,5%. Это позволит Украине эффективно противостоять новой волне пандемии.

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