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Дмитрий Шпенов

Необязательно принимать законопроект №5600, чтобы исполнить бюджет-2022

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

24 сентября, 15:44
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Представляя проект бюджета-2022, министр финансов отметил важность принятия законопроекта №5600. Якобы в нем зашиты дополнительные 30 млрд грн доходов, которые уже учтены в части важных для страны расходов. По словам министра, именно из этих средств правительство планирует финансировать реконструкцию аэропортов, цифровизацию и перепись населения. Однако некоторые украинские эксперты поставили под сомнение не только необходимость принятия самого №5600, но и реалистичность получения этих самых 30 млрд грн.

Самый большой провал ожидает Кабмин в налоговых поступлениях. Больше всего средств планировалось получить за счет повышение рентной платы за добычу железной руды. Но эти планы впервые были озвучены, когда стоимость руды на мировых рынках составляла 230 долл./т. Сегодня руду торгуют по цене около 100 долл./т. Разница почти в 2,5 раза. Увеличение в 4-5 раз минимального налога на землю и введение минимальных налоговых обязательств отложены до 2023 года, поэтому для бюджета следующего года они бесполезны. НДС в строительстве тоже решили не вводить. Даже если промпредприятия заплатят увеличенный в 3 раза эконалог, госбюджет получит максимум плюс 5-10 млрд грн.

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В проекте бюджета-2022, по мнению экспертов, есть скрытые резервы, о которых Кабмин предпочел умолчать. Общая сумма таких резервов оценивается в 110 млрд грн. Кроме того, необходимо учитывать так называемые инфляционные доходы бюджета. Правительство заложило в проект бюджета скромные 6,2% инфляции. Однако динамика основных макроэкономических показателей позволяет утверждать, что реальная инфляция в 2022 году будет около 10%. Значит предприятия и граждане заплатят намного больше налогов, чем предполагает Минфин.

Как видите, з/п №5600 и его 30 млрд грн совсем не нужны, чтобы исполнить бюджет 2022 года. Причем учитывая скрытые резервы, это можно сделать с дефицитом бюджета в 2,2% ВВП, что гораздо ниже правительственного показателя. Надеюсь, что власть услышит эти аргументы и решится на принятие бюджета-2022 в первом чтении без учета одиозного налогового законопроекта, против которого выступил единым фронтом весь украинский бизнес.

А с ошибками Минфина в планировании нужно что-то делать, ведь многим предпринимателям они в итоге могут стоить потери бизнеса.

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