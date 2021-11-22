Ограничение экспорта лома защитит экономику

В мире разворачивается глобальная торговая война за металлолом. Европейский Союз заявил, что планирует ограничить экспорт лома в страны, не входящие в ОЭСР. О повышении экспортной пошлины на лом заявила Россия, являющаяся одним из крупнейших игроков на мировом рынке металла. Страны – производители металла активно защищают свои запасы лома, так как в условиях декарбонизации он стал стратегически важным сырьем.

Согласно расчетам, одна тонна лома снижает выбросы СО2 на 1,5 т и уменьшает расход угля на 740 кг. На сегодняшний день это самый дешевый и простой способ снизить выбросы парниковых газов. Поэтому все страны, подписавшие Парижское соглашение по климату, развернули настоящую охоту за ломом. Никто не хочет переплачивать миллиарды долларов за декарбонизацию, если большую часть прогресса по снижению выбросов можно обеспечить с помощью использования лома в металлургии.

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Украина в этой глобальной войне, к сожалению, проигрывает. Действующая у нас экспортная пошлина в 58 евро/т не соответствует экономическим реалиям. При мировых ценах на лом выше 500 долл./т такая пошлина практически не ограничивает экспорт. Об этом свидетельствуют статистические данные. За 10 месяцев 2021 года из Украины было вывезено 504 тыс. т металлолома, это в 24,5 раза больше, чем за весь 2020 г. В результате запасы лома на меткомбинатах упали до минимума, некоторые заводы сегодня находятся на грани остановки.

Под угрозой кризиса оказалась стратегически важная отрасль – металлургия, которая обеспечивает 10% ВВП, обеспечивает 200 тыс. рабочих мест + 400 тыс. рабочих мест в смежных отраслях, а также 25% украинского экспорта. Если не ограничить экспорт лома, то уже в 2022 году Украина потеряет более 20 млрд грн налоговых поступлений и 1,5 млрд долл. (более 53 млрд грн) поступлений от экспорта. Кроме того, остановка металлургических предприятий приведет к росту безработицы, что очень критично для городов, живущих в основном за счет металлургии.

Министерство экономики предложило увеличить пошлину с 58 евро/т до 200 евро/т. Конечно, это не совсем то, что необходимо металлургам, настаивающим на введении моратория на экспорт лома до 2023 года, но вполне может стать компромиссным решением. Главное – ввести новую пошлину как можно быстрее, чтобы избежать никому не нужных потерь и обеспечить экономическую безопасность страны.