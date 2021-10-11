Ограничение срока службы вагонов приведет к катастрофе в транспортной отрасли

У экспортеров возникает все больше вопросов к руководству Мининфраструктуры. С каждой новой инициативой этого министерства бизнесу становится все сложнее. Не успели промышленники пережить очередное экономические необоснованное повышение тарифов на грузовые перевозки, как Мининфраструктуры вновь вернулось к своей излюбленной теме – ограничению службы грузовых вагонов. Тема эта не новая, ее постоянно пытаются протолкнуть лоббисты вагоностроительной отрасли.

Проблема обновления вагонного парка не решается годами. Происходит это потому, что руководство "Укрзализныци" на протяжении многих лет не может выполнить план капитальных инвестиций. То есть по факту УЗ не может обеспечить вагоностроительные заводы необходимыми заказами. Это наглядно показал 2021 год, когда тендер на закупку 100 вагонов несколько раз переносился. То есть усилия лоббистов априори бессмысленны.

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Если новая инициатива Мининфраструктуры вступит в силу, из эксплуатации будет выведено 51 тыс. грузовых вагонов, что составляет 45% от их общего количества. В том числе с колеи будет снято 39 тыс. полувагонов, которые активно используются при перевозке экспортной продукции. По оценкам отраслевых экспертов, дефицит полувагонов составит 36 тыс., то есть возникнет реальная угроза срыва экспортных поставок.

По предварительным оценкам аналитиков, ограничение сроков эксплуатации грузовых вагонов приведет к сокращению объемов грузоперевозок минимум на 20%, или на 60 млн т. Созданный на рынке искусственный дефицит грузовых вагонов приведет к резкому росту цен на вагоны. Предприятия вместо инвестиций в модернизацию производства будут вынуждены вкладывать средства в строительство новых вагонов. Но и эту задачу им вряд ли удастся решить, ведь общая сумма необходимых инвестиций составит около 126 млрд грн.

Возможности отечественных вагоностроительных заводов также ограничены. Если допустить, что они будут обеспечены бесперебойным финансированием и заказами, на постройку необходимого количества грузовых вагонов уйдет не менее 5 лет. Все это время в сфере ж/д перевозок будет продолжаться коллапс. Считаю, что всем сторонам необходимо искать компромиссное решение. Одним из них может стать ограничение срока эксплуатации только для универсальных полувагонов, зерновозов и цистерн на уровне 1,5 нормативного срока их эксплуатации.