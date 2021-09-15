Ответственность за начало реформы "Укрзализныци" легла на Кабмин

Ритуальные танцы органов власти вокруг реформы "Укрзализныци" подошли к концу. После того как ВСК представила в парламенте доклад о состоянии дел в компании, ни у кого больше не осталось сомнений, кто виноват и что делать. Зато теперь предельно ясно, кто должен вывести УЗ из кризиса.

В своих выводах ВСК настоятельно рекомендовала Кабмину ускорить проведение структурной реформы ж/д монополиста. Для этого УЗ предлагается разделить на несколько самостоятельных филиалов по основным направлениям деятельности. Главное – провести вертикальное разделение пассажирских и грузовых перевозок, чтобы прекратить кросс-субсидирование первых за счет вторых. Именно здесь съедается львиная доля прибыли от грузоперевозок.

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Кроме того, ВСК рекомендовала правительству максимально содействовать демонополизации отдельных сегментов ж/д перевозок. В первую очередь речь идет о запуске частной тяги на колеи общего пользования. В 2020-2021 году на УЗ был запущен соответствующий пилотный проект, однако руководство компании сделало все возможное, чтобы он не стал успешным. Для этого топ-менеджеры УЗ буквально похоронили проект в бюрократических проволочках.

Важнейшей для украинского бизнеса является рекомендация ВСК ускорить создание нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта. По железной дороге сегодня перевозится около 80% всего отечественного экспорта. Тарифы на грузоперевозки постоянно растут без должного экономического обоснования. Аналогичная ситуация наблюдается в портах и на речном транспорте. Чтобы поставить точку в тарифных спорах бизнеса с властью, нужен независимый регулятор, который сможет устанавливать экономически обоснованные тарифы на всех видах транспорта.

Кабмин долгое время пытался уйти от ответственности за реформу "Укрзализныци" и ухудшение ее технического состояния. Теперь Верховная Рада будет ждать выполнения своих рекомендаций от правительства, а не от Мининфраструктуры или руководства УЗ. Время политических маневров прошло, наступило время политической ответственности. Бездействие Кабмина автоматически будет означать соучастие в коррупции и развале стратегически важной для экономики Украины компании. Надеюсь, что правительство возьмется за дело и начнет наводить порядок на железной дороге.