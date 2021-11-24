Почему Украине нужна локализация?

Мне часто задают вопрос: зачем я отстаиваю идею локализации? Ведь в Украине и так есть промышленность. Что мешает ей работать и зачем предоставлять украинским промышленникам искусственные преференции, ведь это нарушает конкуренцию и ставит иностранных производителей в неравные условия с отечественными? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте обратимся к статистике.

В 1991 году ВВП Украины составлял 188,5 млрд долл. (в постоянных ценах 2010 года), в 2020-м – 130 млрд долл. Таким образом, за 30 лет независимости украинская экономика "уменьшилась" более чем на треть. Главная причина этого явления – деиндустриализация или проще говоря – закрытие промышленных предприятий. Если в 1991 году доля перерабатывающей отрасли в нашем ВВП составляла 38%, то к концу 2020 года – только 10%.

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Как видно, промышленный потенциал Украины сократился почти вчетверо, из-за чего страна фактически превратилась в экспортера сырья.

Говоря о промышленности, важно понять, что ни одна страна в мире не смогла стать успешной без развитой национальной промышленности. Даже Сингапур, прежде чем стать финансовой столицей мира, активно развивал промышленность, о чем в своей книге писал "отец сингапурского чуда" Ли Куан Ю. То есть правило простое: нет промышленности – нет успеха в экономике. Второй важный аспект: промышленность создает больше всего высококвалифицированных рабочих мест, поэтому ее развитие, как правило, хорошо решает проблему с безработицей.

В течение 2015-2021 годов Украина потеряла около 1 млн рабочих мест.

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По результатам первого полугодия текущего года безработными в нашей стране официально были 10,5% трудоспособного населения. То есть каждый десятый гражданин сегодня не может найти работу. Цифра сама по себе немаленькая, но она не учитывает количество безработных, которые официально не зарегистрированы. Не найдя работу в своей стране, многие выбирают путь трудовой миграции. Причем 47,8% украинских трудовых мигрантов имеют профессионально-техническое или среднее специальное образование.

Получается замкнутый круг: чтобы поднять экономику, нужна развитая промышленность, но так как она в упадке, страну покидают необходимые промышленности специалисты. В результате при любой попытке возродить промышленность мы так или иначе столкнемся с проблемой дефицита кадров. Тем не менее промышленность нужно возрождать. Из-за трудовой миграции Украина ежегодно теряет 27 млрд долл. США реальной и потенциальной добавленной стоимости.

Эти деньги могли бы работать на Украину, полностью решив такие острые социальные вопросы, как низкие пенсии, повышение зарплат учителям и медикам. Начать нужно с малого, и механизм локализации для возрождения промышленности подходит больше всего. Это позволит нарастить объем промышленного производства, создать новые рабочие места и привлечь передовые технологии в промышленный сектор.

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Что касается ущерба интересам импортеров, то здесь все честно: в развитых странах мира действуют намного более жесткие нормы о локализации, чем те, что прописаны в з/п №3739, зарегистрированном в парламенте.