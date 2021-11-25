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Дмитрий Шпенов

Почему Украине важны инвестиции в ГМК

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

25 ноября, 14:36
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Инвестиции являются важнейшим условием роста экономики. В каждой национальной экономике есть свои локомотивы, которые двигают страну вперед. В Украине одним из таких локомотивов является горно-металлургический комплекс. Думаю, не все до конца понимают, какие виды деятельности входят в состав этого сектора. Говоря про ГМК, мы имеем в виду: производство чугуна, производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), стали и ферросплавов, добычу каменного и бурого угля и добычу металлических руд.

Мне не раз приходилось слышать, что все перечисленные виды деятельности устарели и будущее за зелеными технологиями и зеленой экономикой. Давайте не спешить с выводами. Да, на климатическом саммите в Глазго страны договорились о том, что развитые страны полностью откажутся от угля в 2030-х, а остальные – в 2040-х. Но посмотрите, в каком энергетическом кризисе сегодня оказалась Европа и Азия. Именно уголь помогает странам этих регионов не замерзнуть и гарантировано получать электроэнергию. Современный мир очень непредсказуем, поэтому ставить крест на угле еще рано, как бы нам не хотелось спасти планету.

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Что же касается производства металла и металлических руд – они станут одними из важнейших отраслей экономики будущего. А все потому, что на создание инфраструктуры зеленой экономики понадобится много стали, для производства которой, в свою очередь, нужна железная руда. Таким образом, без развитого ГМК Украина не сможет построить зеленую экономику и быть конкурентоспособной в мире будущего. Украинская власть считает, что не нужно системно поддерживать ГМК. Давайте разберемся, почему такая политика является ошибочной.

По итогам 2020 года горно-металлургический комплекс обеспечил 24,9% в общем объеме всех капитальных инвестиций национальной промышленности. Это как раз те инвестиции, которые вкладываются в развитие производства, то есть в развитие украинской экономики. Другими словами, каждый четвертый доллар, инвестированный в промышленность, был инвестирован предприятиями ГМК. Всего за 2010-2020 годы компании сектора суммарно инвестировали 22,2 млрд долл., то есть среднегодовой объем капитальных инвестиций составил 2,2 млрд долл. Из них только в экологическую модернизацию производства в 2020 году было вложено 138 млн долл.

Цифры впечатляют, тем более, что государство по большому счету все это время стояло в стороне. Интерес власти к ГМК проявлялся в основном тогда, когда нужно было срочно наполнить бюджет, используя повышение налогов, сборов, тарифов на ж/д перевозки или перевалку грузов в морских портах. Но сегодня перед Украиной стоит серьезный глобальный вызов – декарбонизация. Ее следует провести, чтобы выполнить наши обязательства в рамках Парижского соглашения по климату и иметь в будущем доступ на рынок ЕС, который планирует значительно повысить экологические требования к импорту. Украинскому ГМК на декарбонизацию необходимо 25,5 млрд долл., и это я не считаю капитальных инвестиций в развитие производства.

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И здесь сектору понадобится мощная поддержка со стороны государства, ведь без инвестиций в ГМК не будет уверенного роста экономики. Надеюсь, что правительство вскоре поймет это и в Украине появится долгосрочная программа поддержки развития национальной промышленности.

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