Почему важно защитить женщин предпенсионного возраста

К сожалению, не всем украинцам удается доработать до момента выхода на пенсию. Например, компания проводит реорганизацию, перепрофилирование или ликвидируется, а вам осталось до пенсии чуть больше года. Многим в таком возрасте крайне сложно найти работу. Скажем честно, шансы найти хорошее место и доработать до положенного по закону возраста для выхода на пенсию, минимальны. В результате граждане оказываются в крайне уязвимом положении: зарплаты уже нет, а пенсии еще нет. При этом необходимость оплачивать коммунальные счета, покупать продукты и лекарства остается.

Чтобы помочь украинцам предпенсионного возраста, которые оказались в сложной ситуации, в парламенте зарегистрирован законопроект 4668 (о внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования пенсионного законодательства). Данным з/п вводится новая норма в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которая дает право указанной категории граждан досрочно выйти на пенсию.

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Для того, чтобы получить такое право, необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, трудовой договор с вами должен быть расторгнут не более, чем за полтора года до достижения пенсионного возраста по инициативе работодателя или в связи с тем, что вы не соответствуете занимаемой должности по состоянию здоровья.

Во-вторых, вы должны после увольнения зарегистрироваться в Государственной службе занятости и получить у нее подтверждение, что для вас нет подходящей работы. В-третьих, вы должны на момент потери работы иметь страховой стаж, необходимый для назначения минимально возможной пенсии по возрасту. Если вы соответствуете всем трем условиям, то автоматически получаете право на досрочный выход на полноценную пенсию по возрасту.

Считаю, что данный законопроект является революционным в сфере социальной защиты. Мы должны строить сильное, социально ответственное государство, где каждому гарантирована забота и защита. Преждевременно уволенные украинцы предпенсионного возраста не должны страдать от потери дохода. Чтобы сделать данный законопроект еще эффективнее, мною была внесена правка.

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Ее суть состоит в необходимости дополнительно защитить женщин предпенсионного возраста. Почему именно женщин? Потому что на протяжении жизни они много занимаются домашней работой, которая хоть и тяжелая, официально не признается государством. Думаю, никто не будет спорить, что зачастую заботы по дому по большей части ложатся именно на плечи женщин. Поэтому я предлагаю женщинам предпенсионного возраста, которые имеют необходимый пенсионный стаж, дать право выходить на пенсию на год раньше.

Наши прекрасные украинские женщины более, чем заслуживают выходить на пенсию на пять лет раньше. Так было бы в высшей степени справедливо. Однако я учитываю реальные возможности государственного бюджета и Пенсионного фонда. Поэтому даже выход на пенсию на один год раньше станет для женщин достойным признанием их огромной роли в украинском обществе. Надеюсь, что коллеги-депутаты поддержат мою инициативу.