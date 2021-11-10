Блоги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
Блоги
Дмитрий Шпенов

Помочь металлургам сможет только президент

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

10 ноября, 10:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

Политическое сотрудничество между Украиной и США прогрессирует. В этом немалая заслуга президента Зеленского, который смог вывести на новый уровень вопросы двустороннего оборонно-стратегического сотрудничества. Созданное Зеленским "окно возможностей" можно также использовать для продвижения интересов украинского бизнеса. Это обычная практика для международных отношений, когда стратегические политические договоренности со временем обрастают договоренностями экономическими.

На последнем саммите G20 Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились об окончании торговой войны, развязанной еще администрацией Трампа. Главная двусторонняя договоренность – отмена 25% пошлины на импорт стали в США и замена ее на квотные ограничения в объеме 3 млн т в год. Таким образом, Европа вновь "прорубила стальное окно" в США. Ранее такого же результата добились Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада и Мексика. Американской экономике, которая сегодня на подъеме, остро не хватает стали, поэтому власти страны пошли на послабления торговых ограничений.

Реклама

Для украинских производителей стали хороших новостей пока нет. Пошлина по ставке 25% на импорт стали из Украины в США осталась в силе. Это означает, что американский рынок для наших металлургов остается закрытым. Решение этого вопроса не под силу бизнесу, так как он лежит в плоскости межгосударственных политико-экономических отношений. Именно поэтому объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация работодателей Украины обратились к президенту Зеленскому за помощью. Металлурги просят возобновить диалог с американскими властями касательно отмены стальной пошлины.

Металлурги также обратили внимание Зеленского на тот факт, что кроме 25%-й импортной пошлины на сталь, к украинской металлопродукции применяется ряд тарифных барьеров, что значительно снижает конкурентоспособность отечественных производителей на американском рынке. Украинский металл не угрожает экономическим интересам США, так как в структуре импорта стали США он занимает менее 1%. Это может стать дополнительным аргументом для положительного решения вопроса.

Многие вещи в политике, которые казались невозможными, президент Зеленский сделал. Есть мнение, что отменить пошлину на импорт украинской стали невозможно. Но металлурги верят, что Зеленскому это под силу. Украинский ГМК, дающий в бюджет 35 млрд грн налогов и обеспечивающий 26% валютных поступлений в экономику, надеется, что у президента получится.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Бойко Бойко
8,2%
4
Тимошенко Тимошенко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,5%
6
Гройсман Гройсман
3,1%
7
Мураев Мураев
4%
8
Медведчук Медведчук
1,3%
9
Ляшко Ляшко
1,3%
10
Тягнибок Тягнибок
1%
Анализ ситуации
Финансовые лайфхаки
Как выгодно и безопасно хранить деньги
Получить экспертные советы
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Короновирус за неделю

151 686

заболело за неделю в Украине

-1%

Комаровский в теме
Когда появится препарат для лечения коронавируса
Спроси у доктора
Вакцинация
По состоянию на 9 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
8 154 792
Люди, которые получили минимум одну дозу
11 697 384
Всего введенных доз 19 852 176
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,96
31,98
30,85
29,30
18,72
33,18
32,88
31,69
18,85
34,29
31,76
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
19,47
35,99
33,40
31,89
19,48
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
19,47
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.09

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.21

Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
$203,4 млрд.
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
$187 млрд.
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
$174,9 млрд.
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
$131 млрд.
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
$126 млрд.
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
$120,7 млрд.
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
$119,6 млрд.
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
$116,3 млрд.
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
$101,5 млрд.
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
$98,6 млрд.
Стать ближе к Илону Маску
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды?
Рассчитать
Количество жидкости:
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять