Помочь металлургам сможет только президент

Политическое сотрудничество между Украиной и США прогрессирует. В этом немалая заслуга президента Зеленского, который смог вывести на новый уровень вопросы двустороннего оборонно-стратегического сотрудничества. Созданное Зеленским "окно возможностей" можно также использовать для продвижения интересов украинского бизнеса. Это обычная практика для международных отношений, когда стратегические политические договоренности со временем обрастают договоренностями экономическими.

На последнем саммите G20 Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились об окончании торговой войны, развязанной еще администрацией Трампа. Главная двусторонняя договоренность – отмена 25% пошлины на импорт стали в США и замена ее на квотные ограничения в объеме 3 млн т в год. Таким образом, Европа вновь "прорубила стальное окно" в США. Ранее такого же результата добились Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада и Мексика. Американской экономике, которая сегодня на подъеме, остро не хватает стали, поэтому власти страны пошли на послабления торговых ограничений.

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Для украинских производителей стали хороших новостей пока нет. Пошлина по ставке 25% на импорт стали из Украины в США осталась в силе. Это означает, что американский рынок для наших металлургов остается закрытым. Решение этого вопроса не под силу бизнесу, так как он лежит в плоскости межгосударственных политико-экономических отношений. Именно поэтому объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация работодателей Украины обратились к президенту Зеленскому за помощью. Металлурги просят возобновить диалог с американскими властями касательно отмены стальной пошлины.

Металлурги также обратили внимание Зеленского на тот факт, что кроме 25%-й импортной пошлины на сталь, к украинской металлопродукции применяется ряд тарифных барьеров, что значительно снижает конкурентоспособность отечественных производителей на американском рынке. Украинский металл не угрожает экономическим интересам США, так как в структуре импорта стали США он занимает менее 1%. Это может стать дополнительным аргументом для положительного решения вопроса.

Многие вещи в политике, которые казались невозможными, президент Зеленский сделал. Есть мнение, что отменить пошлину на импорт украинской стали невозможно. Но металлурги верят, что Зеленскому это под силу. Украинский ГМК, дающий в бюджет 35 млрд грн налогов и обеспечивающий 26% валютных поступлений в экономику, надеется, что у президента получится.