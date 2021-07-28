Повышение налогов для бизнеса приведет к экономическому кризису

Законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс никак не соответствует стратегическим планам Украины на ближайшие 10 лет. Утвержденная Кабмином Национальная экономическая стратегия до 2030 года предусматривает ускорение темпов роста экономики. В Стратегии сказано, что одной из главных проблем ее развития является высокая фискальная нагрузка.

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Напомню, что Стратегию-2030 приняли 3 марта 2021 года. Спустя несколько месяцев парламент получил правительственный законопроект № 5600, который вместо снижения налоговой нагрузки, как предусмотрено в стратегическом документе, предлагает значительно повысить налоги во всей экономике. Ну и, конечно же, очередное расширение полномочий налоговых органов. Другими словами, плюс еще одна коррупционная кормушка.

После кризиса пандемии украинская экономика еще не перешла в устойчивую фазу роста. Бизнес продолжает нести убытки — за 2020-й и I квартал 2021-го потери составили почти 400 млрд грн. По данным Минэкономики, за пять месяцев текущего года ВВП вырос на 0,7%. В то же время общая налоговая нагрузка, предусмотренная в з/п №5600, составляет 1,2% ВВП. Если рост налогов превышает рост экономики, значит с государственной экономической политикой что-то не так.

Пока мы говорим об этом чисто на теоретическом уровне, ведь данный з/п еще не принят. Но если это произойдет в его нынешней редакции, без учета правок бизнеса и экспертов, то негативные последствия для экономики не заставят себя ждать. Кризисная цепочка сработает по всем экономическим законам. Вначале произойдет снижение экономической активности, затем – снижение объемов производства товаров и услуг, а также уменьшение объемов экспорта. Вслед за этим последует снижение налоговых поступлений и рост безработицы.

От повышения налогов вырастут цены на продукты питания и коммунальные услуги, ускорится инфляция. Прежде всего пострадают малообеспеченные и пенсионеры. Чтобы снизить растущее напряжение в обществе, власть будет вынуждена повысить социальные расходы, что еще больше увеличит дефицит бюджета. Таким образом, идея правительства получить дополнительно 50 млрд грн в год обернется намного большими расходами бюджета.

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Вряд ли кризис в экономике и бюджетной сфере – это то, чего добивается Кабмин и депутаты большинства, поддерживающие з/п №5600. К документу подано более 10 тыс. правок, это говорит о том, что он вряд ли пройдет через парламент. Поэтому предлагаю на осенней сессии рассмотреть альтернативный з/п №5600-3, который мы зарегистрировали в Раде. В нем есть разумный компромисс, поэтому этот законопроект может стать хорошей основой для конструктивного диалога между властью и предпринимателями.