Повышение тарифа на распределение газа недопустимо

Отопительный сезон вновь оказался под угрозой. Частные областные газораспределительные компании заявили о необходимости повысить тарифы на распределение газа в 1,6-5,4 раза. Сами облгазы мотивируют свою позицию ростом мировых цен на газ и планами по увеличению на 100% фонда заработной платы. Такая аргументация не выдерживает никакой критики.

Рост цен на газ в мире не имеет никакого отношения к стоимости его распределения на территории Украины. В вопросах заработной платы облгазы, похоже, сами себя обхитрили. В обосновании повышения тарифов, которое облгазы подали в НКРЭКУ, говорится, что в 2022 году они планируют увеличить зарплату работникам всего на 4,6%. Это далеко не в два раза, как было заявлено. Тем более, что в следующем году облгазы не собираются реализовывать сколь-нибудь масштабных инвестиционных проектов.

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А вот какую цифру точно можно не проверять, так это намерение облгазов с помощью роста тарифа на распределение газа увеличить свою прибыль в следующем году в 8,5 раза. Это выглядит не только экономически необоснованно, но и несправедливо по отношению к социально незащищенным категориям населения. Они просто не смогут платить более высокую цену. Из-за этого будут расти долги граждан за газ. Сегодня они составляют 23,3 млрд грн, или 37% всей задолженности за коммуналку.

Из-за долгов в разгар отопительного сезона людей начнут отключать от газа.

Рост тарифа на распределение газа приведет к удорожанию отопления и горячей воды. Счета в платежках еще больше увеличатся, однако пенсии и зарплаты малообеспеченных граждан не смогут угнаться за ростом тарифов. Многим придется в буквальном смысле выбирать: платить за коммунальные услуги или купить себе еду или лекарства. Таким образом, повышение тарифа на распределение газа сделает бедных еще беднее, а вся сверхприбыль пойдет в карман олигарха Фирташа, которому принадлежит большинство облгазов. Чтобы этого не допустить, в ситуацию должны вмешаться АМКУ и НКРЭКУ.