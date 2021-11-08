Блоги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
Блоги
Дмитрий Шпенов

Повышение тарифа на распределение газа недопустимо

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

8 ноября, 14:22
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

Отопительный сезон вновь оказался под угрозой. Частные областные газораспределительные компании заявили о необходимости повысить тарифы на распределение газа в 1,6-5,4 раза. Сами облгазы мотивируют свою позицию ростом мировых цен на газ и планами по увеличению на 100% фонда заработной платы. Такая аргументация не выдерживает никакой критики.

Рост цен на газ в мире не имеет никакого отношения к стоимости его распределения на территории Украины. В вопросах заработной платы облгазы, похоже, сами себя обхитрили. В обосновании повышения тарифов, которое облгазы подали в НКРЭКУ, говорится, что в 2022 году они планируют увеличить зарплату работникам всего на 4,6%. Это далеко не в два раза, как было заявлено. Тем более, что в следующем году облгазы не собираются реализовывать сколь-нибудь масштабных инвестиционных проектов.

Реклама

А вот какую цифру точно можно не проверять, так это намерение облгазов с помощью роста тарифа на распределение газа увеличить свою прибыль в следующем году в 8,5 раза. Это выглядит не только экономически необоснованно, но и несправедливо по отношению к социально незащищенным категориям населения. Они просто не смогут платить более высокую цену. Из-за этого будут расти долги граждан за газ. Сегодня они составляют 23,3 млрд грн, или 37% всей задолженности за коммуналку.

Из-за долгов в разгар отопительного сезона людей начнут отключать от газа.

Рост тарифа на распределение газа приведет к удорожанию отопления и горячей воды. Счета в платежках еще больше увеличатся, однако пенсии и зарплаты малообеспеченных граждан не смогут угнаться за ростом тарифов. Многим придется в буквальном смысле выбирать: платить за коммунальные услуги или купить себе еду или лекарства. Таким образом, повышение тарифа на распределение газа сделает бедных еще беднее, а вся сверхприбыль пойдет в карман олигарха Фирташа, которому принадлежит большинство облгазов. Чтобы этого не допустить, в ситуацию должны вмешаться АМКУ и НКРЭКУ.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

8 ноября 1991. Из разных уголков Украины поступают сообщения о вывозе военной техники с территории страны.

Погрузиться в тот день
Финансовые лайфхаки
Как выгодно и безопасно хранить деньги
Получить экспертные советы
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Короновирус за неделю

152 263

заболело за неделю в Украине

0%

Комаровский в теме
Когда появится препарат для лечения коронавируса
Спроси у доктора
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Вакцинация
По состоянию на 7 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 938 053
Люди, которые получили минимум одну дозу
11 406 282
Всего введенных доз 19 344 335
Детальнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.1

Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды?
Рассчитать
Количество жидкости:
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять