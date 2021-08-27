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Дмитрий Шпенов

Повышение тарифов без реформы "Укрзализныци" неэффективно

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

27 августа, 12:23
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Министерство инфраструктуры все же повысило тарифы на грузоперевозки, несмотря на аргументы бизнеса и экспертов о нецелесообразности такого решения. К 1 января 2022 года стоимость железнодорожной логистики для клиентов УЗ подорожает суммарно на 30%. За полтора года убытки украинских предпринимателей превысили 400 млрд грн. В этом контексте повышение тарифов выглядит как непонимание власти реальных условий, в которых сегодня приходится работать бизнесу.

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Если говорить экспертным языком, к "черному лебедю" идет "серый носорог". "Черным лебедем" для отечественной экономики стал кризис пандемии – непредсказуемое событие, которое изменило рыночные условия. "Серый носорог" в отличие от "лебедя" – это очевидный риск, который все игнорируют. Мининфраструктуры проигнорировало предостережения бизнеса о том, что необоснованный рост тарифов ударит по конкурентоспособности и замедлит темпы восстановления компаний от убытков, понесенных в период жестких карантинных ограничений.

Эксперты считают, что "Укрзализныця", скорее всего, не получит ожидаемой выгоды от повышения тарифов на грузоперевозки. Во-первых, часть клиентов переориентируются на услуги речного и автомобильного транспорта. Во-вторых, дополнительные доходы будут размыты из-за высокого уровня коррупции и неэффективных действий топ-менеджмента компании. Такое уже было в 2019 году, когда 7 млрд грн, полученных от повышения тарифов, бесследно исчезли в бюджете УЗ, а годовой инвестиционный план был выполнен лишь наполовину.

Поэтому расчеты Мининфрастрктуры дополнительно привлечь в бюджет УЗ 2 млрд грн в этом году и 10 млрд грн в следующем, как минимум, несостоятельны. А это значит, что планы ж/д монополиста направить полученные средства на обновление инфраструктуры, вероятнее всего, останутся невыполненными. Чтобы реально изменить ситуацию в УЗ, необходимо провести ее структурную реформу – разделить компанию на несколько самостоятельных филиалов по направлениям деятельности.

Тарифное регулирование, на мой взгляд, необходимо вынести за скобки работы "Укрзализныци". Разделяю мнение бизнеса и ряда экспертов о необходимости создания независимого регулятора – Национальной комиссии по регулированию тарифов на транспорте. Уверен, такой подход устроит всех участников рынка, так как искусственное манипулирование тарифами со стороны профильного министерства и УЗ замедляет темпы развития отрасли и отпугивает от нее серьезных инвесторов.

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