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Дмитрий Шпенов

Повышение тарифов на грузоперевозки приведет к тяжелым последствиям для бюджета

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

26 августа, 14:20
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"Укрзализныця" испытывает огромные финансовые проблемы. По итогам 2020 года госкомпания показала 11,9 млрд грн убытков. Есть опасения, что это далеко не предел, ведь реформа УЗ по сути приостановлена. Вместо реформы Министерство инфраструктуры повысило тарифы на грузоперевозки. Сделано это было на две недели раньше запланированного – 17 августа вместо 1 сентября. Впрочем, такой шаг, по мнению экспертов, не спасет компанию от дальнейших убытков.

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Дополнительные ожидаемые доходы УЗ от повышения тарифов составят 2 млрд грн в этом году и 10 млрд грн в следующем. Опыт показывает, что эти деньги не помогут монополисту решить насущные проблемы. В 2019 году после аналогичного повышения тарифов УЗ получила дополнительно 7 млрд грн, однако смогла выполнить инвестиционный план лишь на 51%. За два года ничего не изменилось. Реформа компании была заблокирована правлением и наблюдательным советом. Без реформы любое повышение тарифов – это бессмысленная трата средств.

Стоит также задуматься и об экономических последствиях решения Мининфраструктуры. После того как тарифы вырастут на 30% грузоотправители начнут массово переключаться на услуги автомобильного и речного транспорта. Там тарифная ситуация более предсказуемая и стабильная. Те же, кто будет вынужден продолжить работу с УЗ, неизбежно потеряют конкурентные преимущества на внешних рынках. По оценкам экспертов, повышение тарифов на ж/д грузоперевозки приведет к падению экспорта на 147 млн долл. и уменьшению ВВП на 300 млн долл. В результате госбюджет недополучит 2,2 млрд грн налоговых поступлений.

В конце цепочки экономических последствий окажутся простые украинцы, так как подорожание грузоперевозок приведет к росту цен на товары и услуги, а также увеличит число безработных. Прогнозируется, что из-за непродуманных действий Министерства инфраструктуры в 2022 году без работы могут оказаться около 26 тыс. украинских граждан. Таким образом, очевидно, что повышение тарифов – это управленческая ошибка профильного министерства, которую нужно исправлять как можно скорее.

Чтобы эффективно урегулировать ситуацию с тарифами в отрасли, необходимо создать независимый регулятор и провести реформу "Укрзализныци". Компанию следует разделить на бизнес-сегменты: инфраструктура, пассажирские перевозки, грузовые перевозки, управление вагонным хозяйством, ремонт локомотивов и вагонов. Когда структура компании станет прозрачной, воровать будет намного сложнее, а кросс-субсидирование направлений исчезнет.

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