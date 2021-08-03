Повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки – заведомо провальная инициатива МИУ

Министерство инфраструктуры Украины готовится повысить тарифы на железнодорожные грузоперевозки. Согласно проекту приказа МИУ тарифы на перевозки грузов 1-го и 2-го тарифных классов повысятся на 8% в сентябре и на 20,4% и 6,5% в январе 2022-го. Самые востребованные внеклассовые перевозки ликвидируют.

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Считаю это необдуманным и спонтанным решением. Постепенное сближение тарифных классов с целью оптимизации грузоперевозок не зря откладывали в долгий ящик. В любом порядке действий должна быть логика. Например, если собственник старого здания повысил стоимость аренды, арендатор не получит от этого более комфортные и функциональные помещения.

Аналогичная ситуация с грузоперевозками: повышение тарифов не сделает "Укрзализныцю" эффективнее, а ее услуги качественнее. Но если в примере со зданием арендатор может обратиться к другому арендодателю, то с ж/д перевозками ситуация сложнее. "УЗ" является монополистом на рынке, поэтому бизнесу идти некуда.

Кабинет министров обещал до окончательного восстановления экономики от последствий пандемии не поднимать тарифы естественных монополий. Неужели 400 млрд грн убытков, которые бизнес получил за последние полтора года, это индикатор успешного восстановления?! Предпринимателям сейчас сложно, как никогда, поэтому любой рост тарифов они справедливо воспринимают, как необоснованное давление.

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"УЗ" ожидает, что дополнительные поступления от повышения тарифов на грузоперевозки составят 2 млрд грн в этом году и 10 млрд грн в следующем. По заверениям Мининфраструктуры, эти средства пойдут на выполнение инвестиционного плана "УЗ". Однако в финплане компании нет упоминания о повышении тарифов. Значит эти средства не имеют целевого назначения, и, скорее всего, бесследно растворятся в бюджете убыточного ж/д монополиста.

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Проблема кросс-финансирования в "УЗ" не решается путем повышения тарифов. Ведь прибыльные грузоперевозки традиционно дотируют пассажирские перевозки. Решить ситуацию можно только путем реформирования самой "Укрзализныци". А именно – путем ее разделения на несколько самостоятельных филиалов. Только тогда можно будет говорить о тарифах.