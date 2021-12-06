Реформа не с той стороны

Железнодорожная инфраструктура Украины крайне изношена. Средний уровень износа вагонов составляет 90%, еще хуже ситуация с износом локомотивов. Электровозы в среднем устарели на 94%, тепловозы – на 98%.

На мой взгляд, логично было бы обновление подвижного состава начать со строительства новых локомотивов, ведь без них даже новые вагоны не поедут. Такого же мнения придерживаются украинские грузоотправители.

Реклама

Среди них стоит выделить особую категорию – экспортеров, так как 80% всех экспортных грузов сегодня доставляется в морские порты железной дорогой. Экспортеры – главные заказчики "Укрзализныци" по части грузовых перевозок, поэтому их мнение должно быть услышано при выборе того, как именно проводить обновление подвижного состава.

К сожалению, Мининфраструктуры придерживается другой логики, министерство не интересует мнение бизнеса. Яркое тому подтверждение – проект приказа МИУ об ограничении срока эксплуатации грузовых вагонов до 22 лет. Тот факт, что чиновники решили начать именно с вагонов, сам по себе вызывает немало вопросов. Например, где логика? Но хуже другое, данный документ, по всей видимости, готовился без просчетов последствий для украинской экономики.

По прогнозам экспертов, если данный приказ вступит в силу, единовременно будут списаны 75 тыс. грузовых вагонов. В их числе будут списаны 63% всех полувагонов и 100% зерновозов. Первыми преимущественно пользуются компании ГМК (1/3 украинского экспорта), вторыми – компании АПК (еще 1/3 украинского экспорта). Не сложно предположить, что в этом случае в сфере экспортной логистики возникнет коллапс.

Реклама

Невозможность выполнить экспортные контракты приведет к вынужденному простою или полной остановке предприятий. Бюджеты всех уровней потеряют налоговые поступления, а работники – рабочие места и возможность обеспечивать семьи. По предварительным оценкам, прямые потери от коллапса грузовых ж/д перевозок составят 2 млрд долл. Это очень большая сумма по меркам украинской экономики, такие убытки могут спровоцировать общеэкономический кризис.

Экспортеры и эксперты прекрасно понимают, откуда "растут уши" этой реформы. Скорее всего, чиновники МИУ стараются пролоббировать подряды на строительство вагонов для собственников вагоностроительных заводов. Цена вопроса – 107 млрд грн. Проблема в том, что даже при 100%-м финансировании, которое невозможно из-за отсутствия денег в бюджете и в УЗ, чтобы заменить выбывшие вагоны, заводам придется работать не менее 5 лет. За это время Украина полностью потеряет свой экспорт.

Более 200 крупных украинских компаний и бизнес-ассоциаций призвали власть отказаться от инициативы Мининфраструктуры. Более убедительного аргумента быть не может. Если власть закроет глаза на этот призыв бизнеса, то можно будет утверждать, что чиновники вступили в коррупционный сговор с вагоностроителями.