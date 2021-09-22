Релокация производства? Почему бы и нет!

На экономической повестке дня появилось понятие "релокация производства".

Означает оно размещение производств из других стран в Украине. По оценке экспертов, украинская экономика может получить от релокации дополнительно 1,5 млрд долл. в год. Сумма, сравнимая с платой за транзит российского газа через украинскую территорию. Сейчас много говорят о том, как возместить потери, если Россия вдруг откажется использовать нашу ГТС. Релокация, как вариант, может возместить большую часть убытков.

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Почему вопрос переноса производств в Украину стал актуальным? Потому что кризис пандемии показал, что концентрация огромного числа производств в Китае несет в себе большие риски. Если власти КНР объявят жесткий карантин, логистические цепочки будут нарушены и в других странах может начаться экономический кризис. В этом смысле релокация рассматривается международным бизнесом как глобальный страховой полис на случай таких форс-мажоров.

Долгое время Китай и страны Юго-Восточной Азии считались выгодными с точки зрения размещения там производств из-за низкой стоимости рабочей силы. Однако времена изменились. Сегодня среднемесячная зарплата в Украине ниже чем в Китае, Таиланде, Индии, Вьетнаме и Индонезии. При этом украинские работники имеют достаточно высокую квалификацию. Сочетание низкой стоимости оплаты труда и наличия квалифицированного персонала – важное конкурентное преимущество украинской экономики.

Перенос в Украину производств из других стран даст возможность изменить структуру нашего экспорта. Мы сможем не только экспортировать дешевое сырье, но и стать частью глобальных экономических цепочек по созданию добавленной стоимости. Эксперты считают, что задача стать европейским производственным хабом – вполне по силам Украине. Пока нельзя говорить о высоком интересе международных компаний к релокации производств на нашу территорию, однако этот интерес устойчиво растет.

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Уверен, что украинской власти необходимо активнее продвигать на переговорах с нашими иностранными партнерами перспективу размещения их производств в Украине. При этом не следует забывать, что всем инвесторам необходимо верховенство права и низкий уровень коррупции.

Сделать релокацию более привлекательной может помочь принятие законопроектов №5688 и №5689, которые дополнят уже принятый з/п №4416-1 об индустриальных парках. Очень важно, чтобы парламент на этой сессии принял оба законопроекта, хотя бы в первом чтении.