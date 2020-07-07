Скромное обаяние Набсовета или Почему "УЗ" нужна реформа

С начала июля сотрудники центрального аппарата, региональных филиалов и инженерно-технических служб АО "Укрзализныця" дружно перешли на четырехдневную рабочую неделю. И если вы подумали, что это результат социальной революции: при сохранении зарплат людям дали больше времени для семьи, – то ошибаетесь. Случилось, как часто бывает, когда руководству компании нужно сократить расходы, оно начинает, естественно, не с себя любимых, а с рядовых сотрудников. В нашем случае все это еще выставляется на публику, как высокий результат антикризисного менеджмента и заботы о людях.

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"Нам удалось достичь стабилизации ситуации благодаря ряду мер экономии на неприоритетных расходах…, – так прокомментировал ситуацию и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время встречи с профсоюзами, – …уже в конце августа компания вернется к пересмотру срока действия этого решения". После такого хочется похвалить руководство "УЗ": молодцы, не стали сокращать людей, а нашли выход, чтобы сохранить коллектив.



И так вы будете думать, пока не посмотрите в зарплатные ведомости членов Наблюдательного совета "Укрзализныци". Вернее, вы никогда их не увидите, если вы не народный депутат, который сделал соответствующее депутатское обращение. Именно так поступила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк из "Слуги народа" и вот что ей удалось узнать. Глава наблюдательного совета "УЗ" Шевки Аджунер в период с 01.09.2018 г. по 30.04.2020 г. получил зарплаты на сумму более 13,8 млн грн. То есть, 19 месяцев подряд украинские налогоплательщики платили ему в среднем 726 тыс. грн. (более 27 тыс. долларов США) в месяц. Еще трое членов НС "УЗ" Андерс Ослунд, Кристиан Кун и Андреас Матье за тот же период получили каждый по 11,7 млн грн., в среднем – 616 тыс. грн (более 22,8 тыс. долларов США) в месяц. Что касается Адомаса Аудицкаса, он вошел в состав НС немного позже своих коллег, поэтому в период с 01.09.2019 г. по 30.04.2020 г. успел заработать "всего" 3,1 млн грн. В среднем 443 тыс. грн (более 16,4 тыс. долларов США) в месяц. Двое оставшихся, – Олег Журавлев и Сергей Лещенко (в прошлом – нардеп от БПП и журналист-расследователь, обличавший коррупционеров) вошли в НС позже всех. Оба в период с 03.01.2020 г. по 30.04.2020 г. заработали по 1,4 млн. грн. В месяц они получали в среднем 467 тыс. грн (более 17,3 долларов США). Напомню, что все эти люди, как члены НС "УЗ", должны контролировать действия правления, не допускать коррупции и неэффективных решений.



Итак, после того, как мы узнали зарплаты членов НС "Укрзализныци", становится понятно, почему на четырехдневную рабочую неделю отправили не их, а простых клерков и рядовых сотрудников. Ведь простые люди будут молчать, лишь бы сохранить рабочие места. А вот за этих уважаемых людей сразу публично заступятся посольства и другие не менее уважаемые люди. Вспомните хотя бы недавнее заявление главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили о том, что к июлю железнодорожные перевозки в стране могут остановиться из-за низких зарплат в НС "УЗ". Мне, напротив, зарплаты членов НС в воюющей стране, которая погружается в экономический кризис, вызванный последствиями карантина, – кажутся совсем космическими. И раз уж у этих людей такие высокие зарплаты и такое высокое заступничество, впору спросить себя: а какую пользу они приносят нам с вами – украинским налогоплательщикам? И вот здесь начинается самое интересное.



Вспомните, когда украинская власть вместе с международными партнерами проводила реформу управления "УЗ", украинцам рассказывали, как важно, чтобы у компании был авторитетный и независимый НС. Именно он должен был стать мощным заслоном от коррупции. Что же мы имеем в итоге? Коррупции меньше не стало. По результатам последней проверки, аудиторы Госаудитслужбы зафиксировали в деятельности "УЗ" нарушений на 12 млрд грн, из которых 9 млрд грн – в результате коррупции на публичных закупках. Не так давно в СМИ прогремели коррупционные скандалы с конкурсом на отбор компании по питанию в поездах и закупкой электроэнергии. А последний случай и вовсе показал полное бездействие НС. Правоохранительные органы установили, что в течение 2017-2019 гг. должностные лица региональных филиалов АО "Укрзализныця" – "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога" – перечислили 70 млн грн на счета подконтрольных им предприятий за поставку чугунных тормозных колодок. Оказалось, что эти колодки полностью не соответствуют техническим условиям. Так, кроме необоснованного роста расходов, под угрозу была поставлена безопасность перевозок людей и грузов.



Если НС не справился со своей основной функцией, какая же реформа сегодня нужна "Укрзализныце"? Одна и самая важная – разделение компании на несколько предприятий по функциональным направлениям. Например, грузовыми перевозками будет заниматься одна компания, пассажирскими – другая, управлять вокзалами и инфраструктурой – третья, ремонтировать подвижной состав – четвертая. Такой подход максимально упростит управление и сократит возможности для коррупции. Ведь коррупционерам теперь не удастся за счет перекрестного субсидирования покрывать убытки от своих действий прибылью, например, от направления грузовых перевозок. Менее прибыльные направления, наконец, смогут заняться настоящими реформами и антикризисным менеджментом вместо того, чтобы говорить о невозможности заработать прибыль в принципе.



Сегодня с политической точки зрения сложилась идеальная ситуация для начала настоящей реформы АО "Укрзализныця". В парламенте работает провластное монобольшинство. Профильные министр и глава Комитета ВР – также представляют партию "Слуга народа". В Верховной Раде зарегистрирована новая редакция законопроекта "О железнодорожном транспорте" №1196-1. Чтобы заработал мотор, осталось включить зажигание – то есть найти политическую волю и начать реформу ж/д монополиста. Последние события в стране показывают, что такая воля сразу находится у власти, если президент раздаст несколько "волшебных пендюлей". Очень надеюсь, что проблема реформы ж/д отрасли окажется в поле зрения главы государства, и украинская железная дорога станет одним из локомотивов экономического роста, а не рассадником коррупции, каковой она сегодня, к сожалению, является.

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