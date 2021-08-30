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Дмитрий Шпенов

Транспорту нужен независимый регулятор тарифов

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

30 августа, 12:38
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Тарифы на транспортные услуги – одна из проблем, сдерживающих развитие украинского бизнеса. Монополии повышают тарифы на свое усмотрение. Зачастую такие изменения не имеют экономического обоснования и направлены лишь на компенсацию убытков от коррупции и неэффективного управления госкомпаниями. Повышение тарифов не приводит к улучшению качества услуг логистики, а значит не приносит никакой пользы предпринимателям. Напротив, их продукция становится более дорогой и менее конкурентоспособной.

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Неэффективность необоснованного повышения тарифов наглядно просматривается на примере "Укрзализныци". Всякий раз повышая тарифы на ж/д грузоперевозки, власть говорит о необходимости дать компании инвестиционный ресурс и перекрыть ее многомиллиардные убытки. Тем не менее планы по инвестициям срываются, а убыточность остается. Например, с 2016 года УЗ смогла выполнить годовой инвестиционный план максимум на 68%. В 2020-м благодаря "усилиям" топ-менеджмента был получен рекордный убыток – почти 12 млрд грн.

На самом деле, в повышении тарифов на грузоперевозки нет необходимости. Сегодня рентабельность этого направления составляет 25%, в то время как в целом по промышленности рентабельность не превышает 4%. Несмотря на это, с 17 августа Мининфраструктуры повысило тарифы на 30%. При этом никаких экономических обоснований данного решения бизнесу предоставлено не было. Аналогично ведут себя и другие транспортные монополии. Рост портовых и лоцманских сборов, а также тарифов "Украэроруха" давно не выдерживает никакой критики. Бизнес постоянно оказывается заложником ситуации: рост тарифов удорожает конечную продукцию и не дает нормально планировать бизнес-процессы.

В европейских странах вопрос с транспортными тарифами давно решен за счет создания независимых регуляторов. В их задачу входит установление прозрачных, экономически обоснованных тарифов. Работа регуляторов полностью устраняет проблему манипуляции тарифами и создает условия для развития конкуренции в сфере транспортной логистики. Аналогичную нацкомиссию по тарифам на транспорте необходимо создать в Украине. Для этого нужно, чтобы парламент поддержал соответствующий законопроект №3927. Этого решения ждет украинский бизнес.

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