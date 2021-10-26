Украина должна найти собственный темп декарбонизации

Европейцы впервые произвели "зеленую" сталь. Увы, но это все еще не победа "зеленого" производства и ставит еще больше вопросов перед миром и Украиной.

В августе 2021 года в европейской металлургии произошло знаковое событие. Шведская компания SSAB впервые в мире(!) произвела сталь без использования ископаемого сырья. В качестве восстановителя был использован водород, вместо традиционной доменной печи была использована электродуговая печь, а сырьем выступил металлолом. Таким образом шведы доказали, что производство так называемой "зеленой" стали без выбросов СО2 возможно. Вопрос только в цене.

Реклама

Все параметры производственного эксперимента пока держатся в тайне, однако, согласно экспертным оценкам, "зеленая" сталь минимум на 60% дороже традиционной. SSAB заявила, что с 2026 года планирует начать промышленное производство "зеленой" стали, а с 2045 года компания полностью исключит ископаемое топливо из производства. Евросоюз ранее озвучил планы перейти на промышленное производство "зеленой" стали с 2030 года. Однако сделать это будет непросто.

Во-первых, до сих пор не ясно, когда и в каких объемах начнется производство "зеленого" водорода, то есть водорода, произведенного с использованием "зеленой" электроэнергии. Также нерешенным остается вопрос с инфраструктурой его доставки и хранения.

Во-вторых, в мире растет спрос на металлолом, страны – производители металла закрывают свои рынки ограничениями. Поэтому непонятно, где ЕС планирует взять нужное количество лома.

Реклама

В-третьих, в Евросоюзе сохраняется большое количество доменных печей, их замена на электродуговые печи потребует колоссальных затрат, которые необходимо включить в европейскую стратегию декарбонизации.

В-четвертых, переход на электродуговые печи потребует намного больших затрат электроэнергии, причем производить ее нужно из чистых источников, чтобы соответствовать критериям декарбонизации. Сама по себе "зеленая" э/э остается очень дорогой, а природные сюрпризы, такие как, например, долгое отсутствие ветра, могут сделать ее цену неподъемной для металлургических заводов. Выходом для ЕС могла бы стать атомная энергетика, производящая самую чистую э/э после "зеленой" электроэнергетики. Но европейские власти давно взяли курс на сокращение количества атомных станций.

Все эти факторы показывают, что планам Евросоюза о запуске производства "зеленой" стали с 2030 года, скорее всего, не суждено сбыться. Как, впрочем, и планам временно перейти на производство стали методом прямого восстановления. Дело в том, что данная технология доступна лишь странам, имеющим большие запасы природного газа и железной руды с высоким содержанием железа. Речь идет о таких странах, как Иран (30 млн т стали из DRI) и Индия (34 млн т). Данными ресурсами также богаты Россия, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Реклама

Очевидно, что ЕС не сможет выиграть у них гонку по производству стали из DRI. Особенно в свете нынешнего газового кризиса и его последствий для экономики еврозоны. Как видно, такой флагман мировой декарбонизации, как Евросоюз, оказался в "плену" реалий стремительно изменяющегося мира.

О чем это говорит Украине? О том, что мы должны не пытаться "догнать и перегнать" развитые страны, а двигаться в собственном темпе. Ставить перед собой выполнимые "зеленые" цели и стараться их выполнять, внедряя экотехнологии и модернизируя производство. Но подобное возможно только в случае надежного партнерства между бизнесом и властью в стране.