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Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

Украина должна создать водородную энергетику

24 марта, 11:48

Декарбонизация и отказ от ископаемых видов топлива – задача №1 на мировой экономической повестке дня. Если говорить о зеленой трансформации промышленности, можно констатировать, что Украина движется в этом направлении с большим опозданием. Перспективы здесь не выглядят хорошими: в бюджете нет денег, а у власти – политической воли, чтобы помогать предприятиям совершить зеленый переход.

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В создании водородной энергетики, напротив, у нас хорошие шансы. Ведь самый оптимальный способ производства водорода — это использование солнечной и ветряной энергий. География дает естественные преимущества нашей стране.

Украина имеет два выхода к морю, где можно разместить ветряные электростанции. У нас есть необжитые степи и брошенная часть Карпат, где вырубили деревья. Эти площади можно использовать для развития ветряной и солнечной энергетики и запустить водородную энергетику.

В Европейском Союзе 30 компаний объединились в альянс, объявив о готовности к 2030 году производить 93 ГВт солнечной электроэнергии и 67 ГВт электроэнергии, полученной в результате электролиза. При этом важно отметить, что в Европе свободных площадей намного меньше, чем в Украине.

Как бы то ни было, сегодня мы говорим о будущем. Водородная электроэнергетика все еще является относительной экзотикой, ее рынок только формируется. Поэтому у нас есть все возможности, чтобы создать новую отрасль экономики и идти в ногу со временем. Если Украина сможет производить, накапливать и экспортировать водород, то сможет стать и серьезным игроком в мире.

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В конце февраля Минэнергетики анонсировало разработку так называемой Водородной стратегии. У меня нет сомнения, что чиновники разработают этот документ, но нет уверенности в том, что власть предпримет конкретные шаги для создания водородной энергетики.

Мы сами не заметили, как променяли будущее украинской экономики на презентации концепций и стратегий вместо того, чтобы проводить реальные реформы. Будущее не только открывает удивительные перспективы, но и выдвигает жесткие требования. И одно из них – умение быстро принимать решения и концентрировать ресурсы на перспективных направлениях.

Поэтому не нужно анонсировать разработку Водородной стратегии, нужно в сжатые сроки утвердить ее решением Кабмина и начать создание новой отрасли, которая может определить будущее украинской экономики.

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