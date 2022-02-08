Украину охватил налоговый беспредел

Правду говорят, аппетит приходит во время еды. Адептам секты "Большого строительства" с каждым новым финансовым вливанием хочется еще больше финансирования. Ошибки прошлого, похоже, ничему не научили. Не отдай "Нафтогаз" 40 млрд грн прибыли на строительство дорог, можно было бы своевременно закупить дешевый на то время газ и преспокойно чувствовать себя даже в самые лютые морозы. А так сейчас Украине не хватает 1,5-2 млрд куб. м газа, на покупку которых нет денег в бюджете, да и такого объема газа на рынке попросту нет.

Конечно, деньги на "Большое строительство" можно было получить, перекрыв контрабанду и торговлю нелегальными нефтепродуктами, остановив сделки по теневой аренде земли, "скрутки" НДС и работу конвертационных центров. Но это очень долго и небезопасно для "слуг". Ведь организованная преступность может дать сдачи, а в некоторых случаях бороться придется против самих себя. Очевидно, что правильные и логичные пути – не для команды президента, поэтому она выбрала путь налогового террора против легального бизнеса.

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Схемы наезда на бизнес "слуги" позаимствовали у "папередников": решили действовать старыми, проверенными "азаровскими" методами. Одновременно на предприятие заявляется делегация, состоящая из силовиков и фискалов. Проводятся обыски с изъятием документации и компьютерной техники, счета блокируются. Для пущего устрашения против отдельных топ-менеджеров заводятся уголовные дела. Во втором акте данного представления компании предъявляются крупные налоговые претензии и/или штрафы. В общем, "маски-шоу" по полной программе.

В 2020-2021 годах бравые "азаровцы" таким образом побывали на "гастролях" в компаниях "АТБ", "Сильпо", "Интерпайп", "Синево" и "Новая почта". Правда, все претензии были отменены судебными решениями как не имеющие под собой реальных оснований. В 2022-м беспредел в отношении бизнеса продолжился. В январе налоговики заблокировали счета "АрселорМиттал Кривой Рог" с требованием доплатить в бюджет 2,2 млрд грн за якобы недоплату ренты на добычу железной руды. В феврале с аналогичными претензиями была заблокирована работа ГОКов, принадлежащих "Метинвесту", но уже с требованиями доплатить в бюджет 18 млрд грн.

Не нужно быть юристом, чтобы понять, насколько абсурдны "хотелки" фискалов. Согласно Налоговому кодексу, рудная рента платится со стоимости добытой железной руды, то есть сырья. Налоговые органы требуют заплатить ренту со стоимости железорудного концентрата, то есть готовой продукции. Это не только юридический, но и логический нонсенс. При этом "азаровцы" полностью закрыли глаза на неуплату нефтяной ренты компанией "Укрнафта", которую контролирует поддерживающий президента олигарх Коломойский. Похоже, избирательный подход – любимый метод нынешней власти. Уверен, все перечисленные претензии к легальному крупному бизнесу будут разбиты в судах. Вопрос только в том, кто понесет ответственность за ущерб, принесенный бизнесу?!