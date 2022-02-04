Власть выбрала путь фискального террора

Налоговый беспредел в Украине вышел на новый уровень. После проведения серии незаконных обысков и изъятия компьютерной техники на предприятиях "Метинвеста" фискальные органы предъявили компании претензии по якобы недоплате налогов на 18 млрд грн. По версии налоговиков, металлурги якобы недоплатили ренту на добычу руды с железорудного концентрата. Сама по себе претензия звучит абсурдно, поскольку, согласно Налоговому кодексу, рудная рента платится со стоимости сырья (железной руды), а не готовой продукции (концентрата).

"Азаровщина" в стране началась с 2020 года. Тогда аппетиты налоговых коррупционеров были значительно ниже. Первыми жертвами "фискалов-азаровцев" стали компании "Сильпо" (претензии на 230 млн грн) и "АТБ" (108 млн грн). В том же году впервые под каток налогового беспредела попала металлургическая компания "Интерпайп" (2 млрд грн). В прошлом году обвинения налоговых органов в недоплате налогов получили "Синево" (1 млрд грн) и "Новая почта" (326 млн грн). В январе 2022-го ставки были повышены: налоговая потребовала от "Арселор Миттал Кривой Рог" доплатить 2,2 млрд грн по причине якобы неправильного начисления компанией ренты на добычу железной руды.

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Перечисленные факты создают точную картину происходящего в Украине – власть усилиями правоохранительных и налоговых органов объявила войну легальному крупному бизнесу. Уверен, что инвестиционная привлекательность – самое малое, что рискует потерять наша страна вследствие незаконного давления власти на бизнес. На кону стоит гораздо большее – будущее отдельных регионов, отраслей и национальной экономики. Судите сами: в 2021 году "Метинвест" уплатил в бюджеты всех уровней 53 млрд грн налогов, "АрселорМиттал Кривой Рог" – 14,6 млрд грн. Вместе с остановкой этих предприятий под угрозой дефолта и роста социальной напряженности окажутся большие города и целые регионы, зависящие от работы меткомбинатов.

Что будет с экономикой, предсказать также нетрудно. Невыполнение планов по сбору доходов в госбюджет приведет к перебоям с выплатой пенсий и социальной помощи, без зарплаты могут остаться такие важные социальные категории, как медики и учителя. Как вы думаете, каким будет рейтинг власти в этом случае? Призываю власть не позорить страну на весь мир и не позориться самим – отозвать незаконные требования, выдвинутые "Метинвесту" и "Арселору". Если власть так интересует рента, то лучше спросите у олигарха Коломойского, который контролирует "Укрнафту" и поддерживает президента Зеленского, почему он не заплатил 30 млрд грн рентной платы за добычу нефти? Уверен, ответ будет интересным.