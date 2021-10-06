Блоги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 👑 Мисс Украина-2021: фото
Блоги
Дмитрий Шпенов

Возвращение старых членов в набсовет "Укрзализныци" поставит крест на реформе компании

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

6 октября, 12:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

Реформа "Укрзализныци" вновь забуксовала. На этот раз – на назначении нового состава наблюдательного совета, без решений которого провести реформу невозможно. На сегодняшний день полномочия 6 из 7 членов НС УЗ прекращены. Для бизнеса и экспертов это хорошая новость, так как работа прошлого состава НС была провальной почти по всем направлениям. Однако намерение Мининфраструктуры вернуть в набсовет уволенного блогера Лещенко вызывает много вопросов. В бытность членом НС УЗ он отвечал за борьбу с коррупцией, но с этой задачей не справился. Согласно отчету ВСК ВР, в 2020 году потери ж/д монополиста от коррупции составили не менее 8 млрд грн.

Лояльность Лещенко к действующей власти не должна стать главным критерием его возвращения в УЗ. Правительство должно отказаться от услуг людей, которые не имеют необходимых профессиональных знаний и опыта для работы в наблюдательном совете "Укрзализныци". Содержание таких людей слишком дорого обходится Украине.

Реклама

Вот лишь несколько фактов, иллюстрирующих крайне неэффективную работу предыдущего состава НС УЗ. Во-первых, набсовет своим решением запретил правлению проводить какие-либо структурные преобразования компании. Именно таким образом было заблокировано разделение УЗ на несколько самостоятельных филиалов, на котором настаивали в Евросоюзе и Кабинете министров. Без реформы стало невозможным провести финансовое оздоровление УЗ.

Именно НС отменил пролонгацию кредитного договора с ЕБРР на строительство и обновление вагонного парка. В результате была заблокирована инвестиционная программа "Укрзализныци", а государству пришлось выплатить 85 млн грн комиссии за неиспользованный кредит.

Несмотря на полный провал реформы компании и хронические убытки, наблюдательный совет УЗ не забывал платить себе высокие зарплаты. Прошлый 2020 год ж/д монополист закончил с убытком 11,7 млрд грн, в первом полугодии 2021 года убыток составил еще 1,4 млрд грн. Тем не менее, все это время члены НС УЗ получали зарплаты в пределах 300-600 тыс. грн в месяц. Похоже, что за счет государственной компании члены набсовета чувствовал себя как вельможи: в прошлом году на их питание было потрачено 2 млн грн, а на авиаперелеты — 5 млн грн.

Реклама

При этом, согласно отчету ВСК ВР, каждое пятое запротоколированное заседание набсовета УЗ в реальности не проходило. Это очень похоже на служебный подлог, поэтому я считаю, что этим вопросом должны заняться правоохранительные органы.

Возвращение Лещенко — это, по сути, возвращение ко всем грехам старого состава НС. Призываю правительство как можно быстрее назначить в набсовет УЗ профессионалов и начать структурную реформу компании. Это станет первым шагом к спасению украинской железной дороги.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

70 896

заболело за неделю в Украине

+44%

Вакцинация
По состоянию на 5 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
5 879 300
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 300 772
Всего введенных доз 13 180 072
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,28
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,97
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
32,97
18,48
-
30,81
28,37
17,56
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мэттью Перри на улицах Лос-Анджелеса
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры октября
Билет в кино
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять