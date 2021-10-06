Возвращение старых членов в набсовет "Укрзализныци" поставит крест на реформе компании

Реформа "Укрзализныци" вновь забуксовала. На этот раз – на назначении нового состава наблюдательного совета, без решений которого провести реформу невозможно. На сегодняшний день полномочия 6 из 7 членов НС УЗ прекращены. Для бизнеса и экспертов это хорошая новость, так как работа прошлого состава НС была провальной почти по всем направлениям. Однако намерение Мининфраструктуры вернуть в набсовет уволенного блогера Лещенко вызывает много вопросов. В бытность членом НС УЗ он отвечал за борьбу с коррупцией, но с этой задачей не справился. Согласно отчету ВСК ВР, в 2020 году потери ж/д монополиста от коррупции составили не менее 8 млрд грн.

Лояльность Лещенко к действующей власти не должна стать главным критерием его возвращения в УЗ. Правительство должно отказаться от услуг людей, которые не имеют необходимых профессиональных знаний и опыта для работы в наблюдательном совете "Укрзализныци". Содержание таких людей слишком дорого обходится Украине.

Реклама

Вот лишь несколько фактов, иллюстрирующих крайне неэффективную работу предыдущего состава НС УЗ. Во-первых, набсовет своим решением запретил правлению проводить какие-либо структурные преобразования компании. Именно таким образом было заблокировано разделение УЗ на несколько самостоятельных филиалов, на котором настаивали в Евросоюзе и Кабинете министров. Без реформы стало невозможным провести финансовое оздоровление УЗ.

Именно НС отменил пролонгацию кредитного договора с ЕБРР на строительство и обновление вагонного парка. В результате была заблокирована инвестиционная программа "Укрзализныци", а государству пришлось выплатить 85 млн грн комиссии за неиспользованный кредит.

Несмотря на полный провал реформы компании и хронические убытки, наблюдательный совет УЗ не забывал платить себе высокие зарплаты. Прошлый 2020 год ж/д монополист закончил с убытком 11,7 млрд грн, в первом полугодии 2021 года убыток составил еще 1,4 млрд грн. Тем не менее, все это время члены НС УЗ получали зарплаты в пределах 300-600 тыс. грн в месяц. Похоже, что за счет государственной компании члены набсовета чувствовал себя как вельможи: в прошлом году на их питание было потрачено 2 млн грн, а на авиаперелеты — 5 млн грн.

Реклама

При этом, согласно отчету ВСК ВР, каждое пятое запротоколированное заседание набсовета УЗ в реальности не проходило. Это очень похоже на служебный подлог, поэтому я считаю, что этим вопросом должны заняться правоохранительные органы.

Возвращение Лещенко — это, по сути, возвращение ко всем грехам старого состава НС. Призываю правительство как можно быстрее назначить в набсовет УЗ профессионалов и начать структурную реформу компании. Это станет первым шагом к спасению украинской железной дороги.