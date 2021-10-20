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Дмитрий Шпенов

Запрет экспорта лома нужен для декарбонизации

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

20 октября, 14:28
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В ноябре в Глазго состоится глобальный климатический саммит. На нем Украина должна будет представить Второй национально-определенный вклад в Парижское соглашение. Этот документ уже утвержден Кабмином. В нем украинское правительство берет на себя обязательство снизить уровень выброса СО2 до 2030 года на 65% от уровня 1990 года.

На достижение этой цели, по оценкам авторов НОВ-2, необходимо 102 млрд евро инвестиций. Сумма для украинского государства и бизнеса совершенно неподъемная. Это больше, чем получила Украина за все время независимости. В документе сказано, что деньги будут привлечены за счет международных доноров. Но не сказано, каких именно доноров, на каких условиях и с помощью каких механизмов.

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Получается, что в ноябре Украина даст всему миру заведомо невыполнимое обещание. Чтобы его выполнить, власть должна будет определить конкретные источники финансирования декарбонизации промышленности. Таким источником, например, может стать государственный Фонд декарбонизации, если Рада примет соответствующий законопроект, который уже давно зарегистрирован в парламенте.

Но Украине нужен еще один элемент, без которого декарбонизация невозможна в принципе. Этот элемент – металлолом. Без лома электрометаллургия невозможна в принципе, а при доменном производстве лом позволяет снизить выбросы СО2 на 1,5 т. Это феноменальный показатель, достижение которого не требует инвестиций в дорогостоящие экотехнологии. Но чтобы это сработало, необходимо для начала нарастить запасы этого стратегического сырья.

Вот здесь и кроется главная проблема. За восемь месяцев 2021 года из Украины экспортировано лома в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Запасы лома стремительно сокращаются, приближаясь к технологическому минимуму. Это такой уровень запасов, ниже которого могут начаться остановки металлургических заводов. При этом они, конечно, вообще не будут производить выбросов, но нам не нужна декарбонизация по цене деиндустриализации.

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Остановка предприятий приведет к сокращению объемов производства и увольнению работников. Снизятся налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Особенно пострадают города, зависящие от работы меткомбинатов.

Экономика до конца года может лишиться 1,5 млрд долл. валютных поступлений, что приведет к девальвации гривны и росту инфляции.

Чтобы спасти металлургию и гарантировать достижение целей декарбонизации, Украине необходимо ввести временный мораторий на экспорт лома до 2023 года. Соответствующий проект постановления КМУ разработало Минэкономики. Металлурги очень ждут утверждения этого проекта Кабмином, от этого зависит судьба стратегически важной отрасли и выполнения международных климатических обязательств.

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