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Дмитрий Шпенов

Запрет на экспорт лома предотвратит кризис в металлургии

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

13 октября, 11:41
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Запасы лома в Украине приблизились к технологическому минимуму. С января по август 2021 года они упали с 350 тыс. т до 130 тыс. т. Эксперты предупреждают, что дальнейшее снижение запасов лома может привести к остановке ряда металлургических предприятий. В этом случае, согласно прогнозам, до конца текущего года украинская экономика потеряет не менее 1,5 млрд долл. поступлений от экспорта, а бюджет — миллиарды гривен налоговых поступлений.

Ситуация в отрасли с каждым днем ухудшается и становится близкой к критической. Меткомбинаты начинают ощущать острую нехватку металлолома. В то же время металлозаготовители продолжают наращивать объемы экспорта этого стратегического сырья. За восемь месяцев 2021 года из Украины было экспортировано 410 тыс. тонн лома. Это в 20 раз (!) больше, чем за весь 2020 год. Если экспорт будет продолжаться такими же темпами, то по итогам года общий объем экспорта лома может составить 1,5 млн тонн.

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Для металлургов это крайне нежелательный сценарий. Цифра 1,5 млн тонн будет означать, что отечественная металлургия лишилась сырья на несколько лет вперед. Допустить этого нельзя, ведь речь идет о сохранении сотен тысяч рабочих мест, десятков миллиардов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и жизни целых городов, построенных вокруг металлургического бизнеса. Здесь не обойдется только кризисом в металлургии, он неизбежно распространится на всю экономику и приведет к значительному росту социальной нагрузки на госбюджет.

Минэкономики в ответ на призыв металлургов разработало проект постановления Кабмина о введении временного моратория на экспорт лома из Украины. Согласен с отраслевыми экспертами, которые считают, что только так можно переломить ситуацию и предотвратить наступление масштабного кризиса. Надеяться на экспортную пошлину в 58 евро/т не стоит: при стоимости лома 500 долл./т и выше ее эффективность равна нулю.

Понимаю, что каждый проект постановления правительства должен пройти определенную законом процедуру согласования. Однако в случае с ломом, на мой взгляд, процедуру необходимо сократить. Запрет на экспорт лома нужен срочно, так как уже завтра может начаться остановка металлургических заводов. Надеюсь, что Кабмин сделает все возможное, чтобы помочь металлургам.

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