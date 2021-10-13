Запрет на экспорт лома предотвратит кризис в металлургии

Запасы лома в Украине приблизились к технологическому минимуму. С января по август 2021 года они упали с 350 тыс. т до 130 тыс. т. Эксперты предупреждают, что дальнейшее снижение запасов лома может привести к остановке ряда металлургических предприятий. В этом случае, согласно прогнозам, до конца текущего года украинская экономика потеряет не менее 1,5 млрд долл. поступлений от экспорта, а бюджет — миллиарды гривен налоговых поступлений.

Ситуация в отрасли с каждым днем ухудшается и становится близкой к критической. Меткомбинаты начинают ощущать острую нехватку металлолома. В то же время металлозаготовители продолжают наращивать объемы экспорта этого стратегического сырья. За восемь месяцев 2021 года из Украины было экспортировано 410 тыс. тонн лома. Это в 20 раз (!) больше, чем за весь 2020 год. Если экспорт будет продолжаться такими же темпами, то по итогам года общий объем экспорта лома может составить 1,5 млн тонн.

Реклама

Для металлургов это крайне нежелательный сценарий. Цифра 1,5 млн тонн будет означать, что отечественная металлургия лишилась сырья на несколько лет вперед. Допустить этого нельзя, ведь речь идет о сохранении сотен тысяч рабочих мест, десятков миллиардов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и жизни целых городов, построенных вокруг металлургического бизнеса. Здесь не обойдется только кризисом в металлургии, он неизбежно распространится на всю экономику и приведет к значительному росту социальной нагрузки на госбюджет.

Минэкономики в ответ на призыв металлургов разработало проект постановления Кабмина о введении временного моратория на экспорт лома из Украины. Согласен с отраслевыми экспертами, которые считают, что только так можно переломить ситуацию и предотвратить наступление масштабного кризиса. Надеяться на экспортную пошлину в 58 евро/т не стоит: при стоимости лома 500 долл./т и выше ее эффективность равна нулю.

Понимаю, что каждый проект постановления правительства должен пройти определенную законом процедуру согласования. Однако в случае с ломом, на мой взгляд, процедуру необходимо сократить. Запрет на экспорт лома нужен срочно, так как уже завтра может начаться остановка металлургических заводов. Надеюсь, что Кабмин сделает все возможное, чтобы помочь металлургам.