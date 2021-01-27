Слепой прозрел, водород в каждый дом и полмиллиона за жизнь после смерти. 3 главные новости науки

Как обычно, из большого потока главных новостей недели из мира науки я выберу те, которые задели меня за живое.

Искусственная роговица

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В послании от Иоанна в девятой главе описывается чудо – Иисус возвращает зрение слепому. И все почитатели книги книг согласятся с тем, что это действительно чудо! Никто так не может! А вот врачи в Израиле могут.

Некий дедушка, который потерял зрение десять лет назад, реально прозрел после того, как ему имплантировали полностью искусственные роговицы CorNeat KPro в оба глаза. Открыл старик глаза и узрел всех своих родственников. И видеть стал реально лучше, чем до потери зрения.

"Хирургическая процедура была простой, и результат превзошел все наши ожидания. Момент, когда мы сняли повязки, был эмоциональным и значительным моментом. Такие моменты являются выполнением нашего врачебного призвания. Мы гордимся тем, что находимся в авангарде этого захватывающего и значимого проекта, который, несомненно, повлияет на жизни миллионов людей", – прокомментировал операцию директор отделения офтальмологии медицинского центра имени Ицхака Рабина, профессор Ирит Бахар.

В общем, они, конечно, все рады и предвкушают неплохую прибыль. Так как ранее для замены роговицы надо было найти донора. А это, знаете ли, не так легко. А тут – задал нужные параметры в компьютере, специальный 3D-принтер изваял тебе искусственную роговицу и ходи радуйся, пока счёт за операцию не принесли. Нуждающихся миллионы.

Батарея на водороде

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Оторвемся от чуда и глянем в платежки за свет. Да, дорожает. Но есть хорошие новости об энергонезависимости. Вы же стремитесь к ней?

Создана первая в мире домашняя батарея на водороде. Батарея может сохранять в три раза больше энергии, чем крупнейшие коммерческие популярные батареи, она может давать энергии для одного домохозяйства от двух до трех дней на одной зарядке.

Ее разработкой занимались Австралийская компания LAVO вместе с Университетом Нового Южного Уэльса. Батарею, размер которой напоминает большой домашний холодильник, можно подключить к солнечным панелям. Внутри батареи электролизеры используют эту энергию для конвертации воды в водород и кислород. В результате сам кислород выпускается наружу, а водород хранится в специальных баках внутри блока. Его можно использовать при необходимости.

Миллионные инвестиции в науку

В этом месяце наконец-то понеслись в науку финансовые вливания. Некий бизнесмен из США Робер Бигелоу, видимо, почувствовал, что доигрывает уровень под названием "жизнь на Земле" и озаботился вопросом: а что дальше? В религии, видимо, он ответов не нашел, и потому обратился к ученым всего мира с вопросом: "Есть ли жизнь после смерти"? Тому, кто внятно и аргументированно ответит, Роберт обещает денег. Максимум 500 тысяч долларов.

"Ха-ха", – подумал бы Илон Маск, если бы прочел новость про "инвестиции" Роберта.

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Глава SpaceX анонсировал приз в размере $100 млн за наиболее эффективную технологию отделения диокисида углерода (CO2) от других газов. Об этом он написал у себя в Twitter, пообещав подробности на следующей неделе, но пока ещё ничего не прояснял. Наверное, занят отправкой "Starship".

Кстати, 24 января Миссия SpaceX Transporter-1 успешно доставила на орбиту сразу 143 спутника. Общая масса аппаратов от 30 клиентов SpaceX достигла более 5 тонн. Это крупнейший в истории космонавтики доставка полезного груза в космос. Полезного для нас с вами, надеюсь. Потому что среди мирных спутников там и Пентагон передал свои посылочки.

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